російські олігархи подають до суду на Бельгію через заморожені активи

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Центральний банк росії подав позов до суду Європейського Союзу в Люксембурзі через безстрокове замороження активів, які заблокували у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У заяві Центробанк рф стверджує, що рішення ЄС порушує «базові та невід’ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету держав і їхніх центральних банків», гарантовані міжнародним правом.
Зі свого боку Європейська комісія заявила про повну впевненість у законності рішення щодо безстрокового знерухомлення суверенних активів російської федерації.