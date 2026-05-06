російські олігархи подають до суду на Бельгію через заморожені активи

Штаб-квартира Euroclear у Брюсселі
Заможні російські інвестори намагаються розблокувати свої активи, заморожені фінансовою компанією Euroclear у Брюсселі, посилаючись на старі інвестиційні угоди Бельгії та Люксембургу.
Про це повідомляє The Brussels Times.

Подано дев’ять позовних повідомлень

За наявною інформацією, вже подано дев’ять так званих «повідомлень про спір» проти Бельгії. Обсяг коштів, яких стосуються ці справи, наразі не розкривається.
Інвестори планують вирішувати спори через арбітражні процедури поза межами традиційних судів.
Арбітраж передбачає розгляд справ без участі державних суддів та публічного контролю. Кожна сторона обирає власного арбітра, після чого призначається голова трибуналу.

Підстава для позовів

Попри те, що Бельгійсько-Люксембурзький економічний союз не укладає нових двосторонніх інвестиційних угод із 2010 року, чинні договори дозволяють інвесторам ініціювати арбітраж.
Зокрема, йдеться про угоду з урядом СРСР від 1989 року та договір із Казахстаном від 1998 року.
У Міністерстві фінансів Бельгії підтвердили, що окремі заявники погрожують розпочати арбітражні провадження у зв’язку із замороженням російських активів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Центральний банк росії подав позов до суду Європейського Союзу в Люксембурзі через безстрокове замороження активів, які заблокували у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У заяві Центробанк рф стверджує, що рішення ЄС порушує «базові та невід’ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету держав і їхніх центральних банків», гарантовані міжнародним правом.
Зі свого боку Європейська комісія заявила про повну впевненість у законності рішення щодо безстрокового знерухомлення суверенних активів російської федерації.
За матеріалами:
Finance.ua
