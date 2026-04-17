Україна вже отримала 90% коштів від доходів із заморожених активів рф Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Попри повномасштабну війну у 2026 році очікується економічне зростання, а інфляція залишається контрольованою

Україна отримала $45 млрд або 90% коштів за рахунок доходів із заморожених активів росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за підсумками Весняних зборів МВФ та Світового банку.

Зустрічі з міністрами фінансів країн-партнерів

Команда Мінфіну України провела зустрічі з міністеркою фінансів Японії Сацукі Катаямою, міністром фінансів Франції Роланом Лескюром, міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом та міністром міжнародного розвитку Норвегії Осмундом Аукрустом.

Сторони розглянули поточний стан економіки України та наслідки повномасштабної війни для державних фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував партнерам за реалізацію механізму ERA Loans — кошти за рахунок доходів від заморожених активів рф. Україна вже отримала 90% фінансування, близько 45 млрд доларів США.

Він зазначив, що важливо зберегти динамічну та прогнозовану міжнародну підтримку, оскільки активні бойові дії тривають, росія продовжує завдавати значні збитки Україні.

Необхідно пришвидшити створення повноцінного механізму спрямування самих російських активів на потреби України. Ці ресурси мають стати важливим джерелом фінансування відбудови, потреби якої в найближче десятиліття перевищують 588 млрд доларів США

МВФ: прогрес у виконанні реформ

Під час заходу обговорили виконання умов програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) обсягом 8,1 млрд доларів США на 2026−2029 роки.

Українська делегація запевнила, що віддана впровадженню реформ, необхідних для продовження співпраці з Фондом та євроінтеграційному курсу України, і наголосила, що минулого тижня Верховна Рада України ухвалила необхідні рішення передбачені вимогами МВФ.

Також Мінфін України продовжує працювати над посиленням фінансової стійкості країни. Внутрішні доходи державного бюджету за перший квартал 2026 року склали понад 17 млрд доларів США.

Зустрічі з Єврокомісарами

Втім економічне відновлення стримується необхідністю спрямування значних обсягів фінансування на сектор безпеки і оборони (понад 61,4 млрд доларів США, або 68% державного бюджету). Водночас для покриття соціальних і гуманітарних видатків Україні потрібна подальша підтримка міжнародних партнерів.

Марченко подякував колегам з країн ЄС за нещодавнє рішення надати кредитну підтримку у розмірі 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Він зауважив, що залучення цих коштів є критично необхідним для покриття бюджетних потреб України на наступні два роки, та висловив сподівання на якнайшвидше завершення всіх процедур для початку залучення фінансування.

Міністр фінансів також підкреслив, що уряд України залишається відданим впровадженню реформ, визначених у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема тих, що наближають Україну до повноправного членства в Європейському Союзі. Україна вже виконала 60% запланованих кроків у межах програм співпраці з партнерами на наступне десятиліття за даними Матриці реформ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.