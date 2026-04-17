ЄС виділить Україні до 2,7 млрд євро

Європейський Союз планує виділити Україні від 2,5 до 2,7 млрд євро після того, як минулого тижня парламент країни закінчив необхідні реформи.
Про це повідомила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, передає Reuters.
Коли будуть гроші
Вона наголосила, що ЄС обовʼязково надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро після виборів в Угорщині, які призвели до відставки премʼєр-міністра Віктора Орбана.
Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що дефіцит фінансування України розміром 52 млрд доларів у 2026 році буде покрито, щойно кредит ЄС стане доступним, однак додав, що його уряд досі веде переговори щодо покриття очікуваного дефіциту у 2027 році.
За словами Кос, гроші будуть виділені з фонду ЄС для України, який є окремим від кредиту у розмірі 90 млрд євро.
«Існує план для України, в якому передбачено 173 реформи, які вони мають провести… і якщо вони їх виконають, ми зможемо надати їм кошти», — наголосила комісар для агентства Reuters після заходу, який відбувся під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у столиці США.
Також вона привітала нещодавні результати виборів в Угорщині, яка блокувала надання набагато більшого кредиту ЄС Україні.
«Шанси на те, що Україна отримає кредит у розмірі 90 мільярдів євро, становлять 100%, і ми вже ведемо переговори. Наш президент розмовляв із майбутнім, можливим новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, і я думаю, що ми зможемо реалізувати це дуже скоро. Я дуже щаслива, бо нарешті можу виконати обіцянку, Європейський Союз може виконати те, що ми обіцяли. Іноді це займає час, так, справді. Але те, що ми обіцяємо, ми виконуємо», — сказала Кос.