ЄС виділить Україні до 2,7 млрд євро Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Європейський Союз планує виділити Україні від 2,5 до 2,7 млрд євро після того, як минулого тижня парламент країни закінчив необхідні реформи.

Про це повідомила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, передає Reuters

Коли будуть гроші

Вона наголосила, що ЄС обовʼязково надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро після виборів в Угорщині, які призвели до відставки премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що дефіцит фінансування України розміром 52 млрд доларів у 2026 році буде покрито, щойно кредит ЄС стане доступним, однак додав, що його уряд досі веде переговори щодо покриття очікуваного дефіциту у 2027 році.

За словами Кос, гроші будуть виділені з фонду ЄС для України, який є окремим від кредиту у розмірі 90 млрд євро.

«Існує план для України, в якому передбачено 173 реформи, які вони мають провести… і якщо вони їх виконають, ми зможемо надати їм кошти», — наголосила комісар для агентства Reuters після заходу, який відбувся під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у столиці США.

Також вона привітала нещодавні результати виборів в Угорщині, яка блокувала надання набагато більшого кредиту ЄС Україні.

«Шанси на те, що Україна отримає кредит у розмірі 90 мільярдів євро, становлять 100%, і ми вже ведемо переговори. Наш президент розмовляв із майбутнім, можливим новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, і я думаю, що ми зможемо реалізувати це дуже скоро. Я дуже щаслива, бо нарешті можу виконати обіцянку, Європейський Союз може виконати те, що ми обіцяли. Іноді це займає час, так, справді. Але те, що ми обіцяємо, ми виконуємо», — сказала Кос.

