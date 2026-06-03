0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею

Казна та Політика
74
Протяжність об’єкта становить 14,5 км.
Протяжність об’єкта становить 14,5 км.
На Рівненщині запущено Північний обхід Рівного — один із найбільших дорожніх інфраструктурних проєктів останніх років.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби, який перебував з робочою поїздкою на Рівненщині.
Нова транспортна артерія покращить сполучення між регіонами України та забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ — Чоп, а також до пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні.
Протяжність об’єкта становить 14,5 км.
«Північний обхід Рівного має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури всієї країни. Він дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста, підвищити безпеку дорожнього руху та скоротити час перевезень на одному з ключових напрямків до західного кордону», — заявив Кулеба.

Деталі реалізації проєкту

Північний обхід Рівного є одним із найбільших дорожніх інфраструктурних проєктів останніх років.
У межах реалізації:
  • збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км;
  • реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги;
  • виконано ремонт 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.
Загальна вартість проєкту становить майже 2 млрд грн.
«В умовах війни проєкт є частиною логістичної стійкості країни, адже допоможе ефективніше перевозити гуманітарні та військові вантажі, підтримувати економіку та зміцнювати транспортні зв’язки з країнами Європейського Союзу», — підсумував міністр розвитку громад та територій.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems