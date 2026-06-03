В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

Протяжність об’єкта становить 14,5 км.

На Рівненщині запущено Північний обхід Рівного — один із найбільших дорожніх інфраструктурних проєктів останніх років.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби, який перебував з робочою поїздкою на Рівненщині.

Нова транспортна артерія покращить сполучення між регіонами України та забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ — Чоп, а також до пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні.

Протяжність об’єкта становить 14,5 км.

«Північний обхід Рівного має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури всієї країни. Він дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста, підвищити безпеку дорожнього руху та скоротити час перевезень на одному з ключових напрямків до західного кордону», — заявив Кулеба.

Деталі реалізації проєкту

Північний обхід Рівного є одним із найбільших дорожніх інфраструктурних проєктів останніх років.

У межах реалізації:

збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км;

реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги;

виконано ремонт 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.

Загальна вартість проєкту становить майже 2 млрд грн.

«В умовах війни проєкт є частиною логістичної стійкості країни, адже допоможе ефективніше перевозити гуманітарні та військові вантажі, підтримувати економіку та зміцнювати транспортні зв’язки з країнами Європейського Союзу», — підсумував міністр розвитку громад та територій.

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