ПФУ продовжить приймати скан-копії трудових книжок і після 10 червня Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Вже оцифровані понад 10 мільйонів паперових трудових книжок

До 10 червня 2026 року українці повинні перевести свої паперові трудові книжки до електронного Реєстру застрахованих осіб. Водночас Пенсійний фонд продовжить приймати скановані копії паперових трудових книжок і після 10 червня.

Про це повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифровізації та цифрових трансформацій Олександр Малецький, передає Укрінформ.

«До 10 червня роботодавці (страхувальники) та громадяни — наймані працівники (застраховані особи) мають можливість оцифровувати паперові трудові книжки на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Однак після цього терміну така можливість зберігається й надалі», — йдеться в повідомленні.

Оцифровано понад 10 мільйонів трудових книжок

За інформацією ПФУ, уже оцифровані понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, ще близько 1,5 мільйона залишилося.

Станом на сьогодні паперові версії книжок втратили актуальність для кадрового обліку. Втім записи про трудову діяльність за минулі періоди продовжують бути чинними та використовуються при призначенні пенсії й надалі.

Перехід до електронного обліку

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.

10 червня 2021 року набрав чинності закон № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Документ передбачає перехід до електронного обліку трудової діяльності та відмову від обов’язкового ведення паперових трудових книжок.

Також встановлено п’ятирічний перехідний період для внесення відомостей із паперових документів до Державного реєстру застрахованих осіб.

Після подання електронних копій трудової книжки користувач може відстежувати стан опрацювання заявки за її статусом. Позначка «Виконано» означає успішну перевірку документів і внесення даних про стаж до системи. Якщо ж з’являється статус «Скасовано виконання», це означає, що документи повернули без опрацювання. У такому разі потрібно зайти в розділ повідомлень, переглянути причину відмови, виправити помилки та подати документи повторно.

Детально про те, як правильно оцифрувати трудову книжку, які документи можуть знадобитися та які помилки найчастіше створюють проблеми з пенсією — дивіться на YouTube-каналі Finance.ua:

Укрінформ За матеріалами:

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