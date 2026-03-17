Трудові книжки в Україні потрібно оцифрувати: названо терміни

До 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат.
Про це розповідає Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.
Фахівці наголошують на важливості оцифрування трудових книжок та інших документів, які підтверджують трудовий стаж.

Якщо цього не зробити вчасно

То частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.
Експерти зауважують на необхідності завантаження скан-копій паперових документів, які підтверджують страховий стаж особи, таких як диплом про освіту, свідоцтво про народження дитини, військовий квиток, з метою їх подальшого опрацювання.
Читайте також
Відомості з електронної трудової книжки вносяться до персональної облікової картки застрахованої особи реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Це відкриває інформацію про розмір набутого страхового стажу та дозволяє автоматично без відвідування органів Пенсійного фонду України вийти на пенсію за віком.
Читайте також
У разі виявлення помилки або невідповідностей у записах в трудовій книжці можна заздалегідь виправити ситуацію, звернувшись до роботодавця або у разі ліквідації підприємства до правонаступника чи архівної установи для отримання уточнюючих довідок.
Принагідно нагадаємо, що з 2021 року трудові книжки більше не є обов’язковими. Наразі облік трудової діяльності працівників ведеться в електронному форматі в реєстрі застрахованих осіб.
Замість неї працівник може надати новому роботодавцю відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Отримати відомості можна через:
Особа, яка загубила трудову книжку, зобов’язана негайно заявити про це роботодавцю за місцем останньої роботи.
Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки роботодавець видає працівнику іншу трудову книжку з написом Дублікат в правому верхньому кутку першої сторінки.
Тетяна Берегова
Також за темою
Також за темою
