0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи зараховується відпустка по догляду за онуками до страхового стажу

Особисті фінанси
42
КЗпП дозволяє бабусі оформити відпустку по догляду за онуком
КЗпП дозволяє бабусі оформити відпустку по догляду за онуком
Бабуся або дідусь можуть отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таку можливість передбачено нормами Кодекс законів про працю України.
Роз’яснення надала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Хто має право на відпустку

Відповідно до статей 179 та 181 КЗпП, відпустка для догляду за дитиною до трьох років надається за бажанням матері або батька. Водночас скористатися нею можуть і інші родичі, які фактично здійснюють догляд за дитиною, зокрема бабуся чи дідусь.
Також таке право мають особи, які усиновили дитину, взяли її під опіку, є прийомними батьками або батьками-вихователями.
Одночасно у відпустці може перебувати лише одна особа.
Читайте також
Особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, має право працювати на умовах неповного робочого часу або дистанційно за власним бажанням.
У разі дострокового повернення до роботи працівник повинен письмово повідомити роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати виходу.

Чи зараховується період до стажу

Час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років:
  • зараховується до загального та безперервного стажу роботи;
  • включається до стажу роботи за спеціальністю;
  • враховується у страховому стажі.
Водночас цей період не включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Українки, які виходять на пенсію, інколи стикаються з питанням: чи входить до страхового стажу періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Finance.ua з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області пояснив, за яких умов такі періоди зараховуються до страхового стажу.
За матеріалами:
Finance.ua
Стаж
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems