Чи зараховується відпустка по догляду за онуками до страхового стажу

КЗпП дозволяє бабусі оформити відпустку по догляду за онуком

Бабуся або дідусь можуть отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таку можливість передбачено нормами Кодекс законів про працю України.

Роз’яснення надала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Хто має право на відпустку

Відповідно до статей 179 та 181 КЗпП, відпустка для догляду за дитиною до трьох років надається за бажанням матері або батька. Водночас скористатися нею можуть і інші родичі, які фактично здійснюють догляд за дитиною, зокрема бабуся чи дідусь.

Також таке право мають особи, які усиновили дитину, взяли її під опіку, є прийомними батьками або батьками-вихователями.

Одночасно у відпустці може перебувати лише одна особа.

Особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, має право працювати на умовах неповного робочого часу або дистанційно за власним бажанням.

У разі дострокового повернення до роботи працівник повинен письмово повідомити роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати виходу.

Чи зараховується період до стажу

Час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років:

зараховується до загального та безперервного стажу роботи;

включається до стажу роботи за спеціальністю;

враховується у страховому стажі.

Водночас цей період не включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Українки, які виходять на пенсію, інколи стикаються з питанням: чи входить до страхового стажу періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Finance.ua з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області пояснив , за яких умов такі періоди зараховуються до страхового стажу.

