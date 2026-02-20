У МОЗ назвали розмір середньої зарплати лікарів екстреної меддопомоги Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Найвищі зарплати у Київській та Херсонській областях

У 2026 році фінансування екстреної медичної допомоги (ЕМД) у межах Програми медичних гарантій збільшили до 13,1 млрд грн. Це більш ніж на 2 млрд грн більше, ніж торік. Зростання ресурсу дало змогу підвищити оплату праці медиків «екстренки» та запровадити додаткові стимули для роботи в складних регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Підвищення базової ставки та зарплат

Ключовим рішенням стало збільшення базової капітаційної ставки для ЕМД до 375 грн. У січні-лютому центри екстреної допомоги додатково отримали 306 млн грн.

За розрахунковими моделями, за таких умов центри ЕМД можуть забезпечувати оплату праці лікарів на рівні не нижче 35 000 грн.

У січні 2026 року середня заробітна плата лікарів екстреної медичної допомоги в Україні зросла до 38 000 грн.

«У 2026 році вперше запроваджено коригувальний коефіцієнт 1,7 для сільських територій. Це суттєво посилює фінансову спроможність центрів, що працюють у громадах із складною логістикою та великими зонами обслуговування. Також продовжує діяти коригувальний коефіцієнт 1,2 для гірських територій», — додали в міністерстві.

Доплати для регіонів бойових дій

У 2026 році запровадили окремі мотиваційні доплати для працівників центрів екстреної медичної допомоги, які працюють у регіонах активних бойових дій. Розмір доплати становить:

12 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів);

6 557,38 гривні — для фахівців середньої медичної ланки;

2 500 гривень — для молодших медичних працівників;

4 098,36 гривні — для водіїв.

У січні на ці виплати спрямували 115,7 млн грн.

Такі доплати отримують працівники центрів ЕМД у семи областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Регіональні показники зарплат

Більшість регіонів уже забезпечили виконання встановленого базового орієнтира рівня заробітної плати — не менше 35 000 грн для лікарів екстреної медичної допомоги.

Так, заробітну плату на рівні 35 тисяч гривень наразі мають лікарі «екстренки» Тернопільщини, Чернігівщини, Буковини, Одещини, Запоріжжя та міста Києва. Понад 35 тисяч гривень отримують лікарі медицини невідкладних станів у Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Херсонській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Найвищий рівень середньої заробітної плати лікарів медицини невідкладних станів у січні 2026 року зафіксовано в таких регіонах:

Київська область — 49 466,20 грн;

Херсонська область — 48 832,16 грн;

Дніпропетровська область — 47 243,05 грн;

Кіровоградська область — 44 540,37 грн;

Харківська область — 42 395,52 грн.

