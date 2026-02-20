Де знайти тимчасову роботу — варіанти від Держслужби зайнятості Сьогодні 08:29 — Особисті фінанси

За тимчасове працевлаштування через Держслужбу зайнятості можна отримати стаж

Державна служба зайнятості пропонує не лише постійні вакансії, а й різні формати тимчасового працевлаштування. Це можливість отримати дохід, страховий стаж і соціальні гарантії, поки людина шукає постійну роботу.

Наразі діють три основні напрями тимчасової зайнятості. Із посиланням на ДСЗУ розповідаємо про них детальніше.

Громадські роботи

Громадські роботи організовують місцеві адміністрації та органи самоврядування. Йдеться про тимчасові робочі місця, створені для вирішення потреб конкретних громад.

Найчастіше така робота — це:

соціальна підтримка вразливих груп населення;

благоустрій населених пунктів;

впорядкування меморіалів;

екологічні ініціативи.

Робота може бути на умовах неповного робочого дня. Учасники мають державні соціальні гарантії, а період зайнятості зараховується до страхового стажу. Тривалість — до 180 календарних днів протягом року.

Цього року до громадських робіт долучилися 1,2 тисячі людей. Найактивніше програму реалізовували Черкаський та Харківський центри зайнятості.

Суспільно корисні роботи

Цей формат передбачає роботи соціального й оборонного характеру. Йдеться, зокрема, про:

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

допомогу постраждалим від бойових дій;

ремонт об’єктів критичної інфраструктури;

заготівлю дров на опалювальний сезон;

забезпечення потреб ЗСУ та сил цивільного захисту.

Замовниками виступають військове командування та військові адміністрації. Такі роботи доступні не в усіх регіонах.

За перший місяць року укладено 825 договорів, а понад 6 тисяч людей отримали направлення на суспільно корисні роботи. Найактивніше програма працює у Донецькій, Київській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Як і в інших випадках, період роботи зараховується до страхового стажу, а працівники мають соціальні гарантії.

Роботи тимчасового характеру

Це найменш поширений формат. Його застосовують для заміни тимчасово відсутніх працівників або виконання термінових завдань.

Середня тривалість таких робіт цього року — шість днів. Найчастіше їх пропонують у сфері торгівлі, ремонту транспорту, громадського харчування та переробній промисловості.

Читайте також З 1 січня зросли розмір допомоги по безробіттю компенсації за працевлаштування: нові суми

Від початку року до таких робіт залучили 339 осіб. Найактивніше їх пропонували Дніпропетровський, Івано-Франківський та Кіровоградський центри зайнятості.

Щоб скористатися цими можливостями, достатньо звернутися до найближчого центру зайнятості та дізнатися, які тимчасові роботи доступні у вашому регіоні.

Раніше ми повідомляли , що в Україні пропонують збільшити розмір виплати допомоги по безробіттю, а також продовжити її термін. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.