0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати

Особисті фінанси
58
Нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати
Нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати
В Україні пропонують збільшити розмір виплати допомоги по безробіттю, а також продовжити її термін.
Відповідний законопроєкт (№ 14096) нардепи зареєстрували у Верховній Раді.
Що саме хочуть змінити:
  • збільшити тривалість виплати допомоги по безробіттю з 90 до 180 календарних днів%
  • підвищити максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% мінімального розміру заробітної плати.
Наразі передбачено, що тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку — 360 календарних днів), а максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.
Проте, як зазначають автори у пояснювальній записці до документу, на момент внесення цих норм до законодавства мінімальний розмір допомоги по безробіттю становив 1800 грн або 26,8% від мінімального розміру заробітної плати (6700грн).
«У зв’язку із збільшенням мінімального розміру допомоги по безробіттю до 3600 грн він нині становить 45% мінімальної заробітної плати, тобто відбувається звуження зазначених величин», — йдеться у законопроєкті.
Натомість збільшення тривалості виплати і розміру самої допомоги по безробіттю дозволить посилити соціальний захист безробітних осіб, збільшити розрив між мінімальним і максимальним розмірами допомоги і забезпечити більш справедливий розмір допомоги по безробіттю для тих, хто отримував більш високу заробітну плату та відповідно сплачував у більшому розмірі страхові внески.

Довідка Finance.ua:

  • у 2025 році тема отримання допомоги по безробіттю не втрачає актуальності для українців. Війна, економічні виклики та зміни на ринку праці формують нові умови, у яких держава прагне гарантувати соціальну підтримку та водночас заохотити громадян до працевлаштування. Детально про те, хто має право на виплати, яким є розмір допомоги безробітним — читайте тут;
  • як показує статистика Держслужби зайнятості, серед зареєстрованих безробітних в Україні 82,9% становлять жінки, та 17,1% чоловіки. Такий гендерний дисбаланс спостерігається в усіх регіонах та зумовлений особливостями воєнного часу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems