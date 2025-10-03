Нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати

В Україні пропонують збільшити розмір виплати допомоги по безробіттю, а також продовжити її термін.

Відповідний законопроєкт ( № 14096 ) нардепи зареєстрували у Верховній Раді.

Що саме хочуть змінити:

збільшити тривалість виплати допомоги по безробіттю з 90 до 180 календарних днів%

підвищити максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% мінімального розміру заробітної плати.

Наразі передбачено, що тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку — 360 календарних днів), а максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Проте, як зазначають автори у пояснювальній записці до документу, на момент внесення цих норм до законодавства мінімальний розмір допомоги по безробіттю становив 1800 грн або 26,8% від мінімального розміру заробітної плати (6700грн).

«У зв’язку із збільшенням мінімального розміру допомоги по безробіттю до 3600 грн він нині становить 45% мінімальної заробітної плати, тобто відбувається звуження зазначених величин», — йдеться у законопроєкті.

Натомість збільшення тривалості виплати і розміру самої допомоги по безробіттю дозволить посилити соціальний захист безробітних осіб, збільшити розрив між мінімальним і максимальним розмірами допомоги і забезпечити більш справедливий розмір допомоги по безробіттю для тих, хто отримував більш високу заробітну плату та відповідно сплачував у більшому розмірі страхові внески.

Довідка Finance.ua:

у 2025 році тема отримання допомоги по безробіттю не втрачає актуальності для українців. Війна, економічні виклики та зміни на ринку праці формують нові умови, у яких держава прагне гарантувати соціальну підтримку та водночас заохотити громадян до працевлаштування. Детально про те, хто має право на виплати, яким є розмір допомоги безробітним — читайте тут;

як показує статистика Держслужби зайнятості, серед зареєстрованих безробітних в Україні 82,9% становлять жінки, та 17,1% чоловіки. Такий гендерний дисбаланс спостерігається в усіх регіонах та зумовлений особливостями воєнного часу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.