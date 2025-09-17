Як отримати допомогу по безробіттю у 2025 році: строки та розміри виплат Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Як отримати допомогу по безробіттю у 2025 році: строки та розміри виплат

У 2025 році тема отримання допомоги по безробіттю не втрачає актуальності для українців. Війна, економічні виклики та зміни на ринку праці формують нові умови, у яких держава прагне гарантувати соціальну підтримку та водночас заохотити громадян до працевлаштування.

Хто має право на виплати, яким є розмір допомоги, скільки часу її можна отримувати — розповів для robota.ua заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко.

Хто має право на допомогу по безробіттю у 2025 році

Право мають:

люди, які тимчасово не працюють і мають страховий стаж;

молодь, що закінчила або залишила навчання;

ті, хто звільнився зі строкової чи альтернативної служби та шукає перше робоче місце.

За словами фахівця, правила нарахування допомоги по безробіттю не змінилися порівняно з попередніми роками. Допомогу по безробіттю нараховують центри зайнятості, а виплати проводяться через банківські установи.

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного — один раз на місяць.

Від чого залежить розмір допомоги по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю залежить від кількох факторів:

страхового стажу (загального і за останній рік);

причини звільнення;

попередньої зарплати, доходу чи грошового забезпечення.

Мінімальний і максимальний розмір виплат у 2025 році

Мінімальний — 3 600 грн на місяць (для тих, хто має менше 7 місяців стажу, для ВПО та людей з окупованих територій).

— 3 600 грн на місяць (для тих, хто має менше 7 місяців стажу, для ВПО та людей з окупованих територій). Для застрахованих осіб, що мають страховий стаж більше 7 місяців, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої зарплати, але він не може бути меншим ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю (3 600 грн на місяць).

Для молоді без стажу та звільнених за порушення трудового законодавства — 1 500 грн на місяць.

Максимальний — 8 000 грн на місяць (в період дії воєнного стану він не може бути більшим, ніж мінімалка на 1 січня року).

Скільки часу можна отримувати допомогу

Тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам визначається залежно від страхового стажу:

до 3 років — 180 календарних днів;

від 3 до 6 років — 210 календарних днів;

від 6 до 12 років — 240 календарних днів;

від 12 до 18 років — 270 календарних днів;

від 18 до 24 років — 300 календарних днів;

від 24 до 30 років — 330 календарних днів;

понад 30 років — 360 календарних днів.

Для внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, а також молоді тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.

Для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Але на час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до настання права на пенсію за віком) — 360 календарних днів.

