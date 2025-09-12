5 фатальних помилок на співбесіді, які грають проти кандидата Сьогодні 19:01

5 фатальних помилок на співбесіді, які грають проти кандидата

Співбесіда — один із ключових етапів, від якого залежить рішення роботодавця. Це шанс продемонструвати свій досвід і компетентність. Втім, багато претендентів втрачають цю можливість через типові помилки. У результаті співбесіда може зіграти проти них, навіть якщо вони ідеально підходять для вакансії.

Фахівці robota.ua зібрали п’ять найпоширеніших помилок під час співбесіди, які можуть коштувати омріяної роботи.

Відсутність фокусованої мотивації

Роботодавці цінують кандидатів, які мають чіткі цілі й розуміють, чому претендують саме на цю посаду. Тому фрази на кшталт «Мені підійде будь-яка робота» відштовхують. У роботодавця може скластися враження, що кандидат не цінує компанію та не усвідомлює власних професійних компетенцій чи цінності як спеціаліста.

Навіть якщо ви перебуваєте у складній ситуації, не варто формулювати свою мотивацію саме так.

Як правильно: підготуйте чітку відповідь, чому вас зацікавила саме ця вакансія і як ваші навички та досвід можуть допомогти компанії розвиватися.

Перебільшення або неправда в резюме

Пошукачі і досі полюбляють прикрашати реальність у резюме, видаючи бажане за дійсне. Так кандидат намагається справити враження на роботодавця, але на співбесіді неправду легко можна викривають. У результаті ви виглядаєте непрофесійно, а довіра рекрутера втрачається остаточно.

Як правильно: завжди пишіть правду. Краще підкресліть свої реальні досягнення і поясніть, як саме їх досягли. Якщо у вас є прогалини в досвіді чи знаннях, зробіть акцент на готовності швидко навчатися та опановувати нове.

Ігнорування підготовки

До співбесіди потрібно готуватися — і це стосується не лише відповідей на типові запитання, а й ознайомлення з інформацією про компанію. Кандидат, який не знає, чим займається роботодавець і які цінності він сповідує, справляє враження байдужої та незацікавленої людини. Це один із «червоних прапорців» для рекрутера.

Читайте також Які питання краще не ставити роботодавцю на співбесіді

Як правильно: перед інтерв’ю обов’язково вивчіть сайт компанії, ознайомтеся з її останніми новинами, ключовими продуктами чи послугами. Така підготовка не лише допоможе відповідати впевненіше, а й покаже вашу серйозність та щирий інтерес до роботи саме в цій компанії.

Відсутність питань до роботодавця

Це один із показників, що підкреслює незацікавленість у роботі. Коли наприкінці співбесіди кандидат мовчить у відповідь на запитання «Маєте до нас питання?», це створює враження байдужості та відсутності серйозних намірів.

Як правильно: підготуйте заздалегідь 2−3 запитання, щоб не розгубитися під час інтерв’ю. Наприклад:

«Які найбільші виклики зараз стоять перед командою?».

«Які можливості для розвитку пропонує компанія?».

«Як виглядає типовий робочий день на цій посаді?».

Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині, яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.

Такі питання допоможуть вам отримати більше інформації про майбутню роботу та водночас продемонструють вашу проактивність і щиру зацікавленість у вакансії.

Негативні відгуки про попередніх роботодавців

Про колишніх роботодавців варто говорити або добре, або нічого. Фрази на кшталт «У мене був жахливий начальник» чи «У компанії панувала токсична атмосфера» формують образ конфліктної людини, якій важко догодити. А роботодавці не хочуть ризикувати, запрошуючи в команду потенційне джерело проблем.

Як правильно: навіть якщо ваш попередній досвід був непростим, подавайте його нейтрально. Наголошуйте не на труднощах, а на тому, чого ви навчилися і як цей досвід допоміг вам розвинути професійні навички.

Нагадаємо, за даними Держстату, у липні середня зарплата штатних працівників склала 26 499 гривень. Найбільше заробляють у Києві, а найменше — у Чернівецькій області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.