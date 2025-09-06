0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто в Україні отримує найвищі зарплати — Держстат

Особисті фінанси
34
Хто в Україні отримує найвищі зарплати — Держстат
Хто в Україні отримує найвищі зарплати — Держстат
У липні середня зарплата штатних працівників склала 26 499 гривень. Найбільше заробляють у Києві, а найменше — у Чернівецькій області.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Де найвищі та найменші зарплати

Зокрема, у лідерах за рівнем заробітної плати — м. Київ, Луганська та Дніпропетровська області, де у середньому платять 40 546 грн, 34 553 грн та 27 413 грн відповідно.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Найнижчі зарплати у працівників з Чернігівської (19 920 грн), Кіровоградської (19 522 грн) та Чернівецької областей (19 202 грн).
Хто в Україні отримує найвищі зарплати — Держстат
ТОП-3 галузі з найвищими зарплатами:
  • інформація та телекомунікації — 67 222 грн;
  • фінансова та страхова діяльність — 55 994 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 34 068 грн.
Традиційно високі доходи отримують у сфері державного управління та оборони, де середня зарплата становила 33 896 грн.
Вищі за середні зарплати отримують у сферах оптової та роздрібної торгівлі (31 424 грн), у промисловості (29 063 грн), на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб (26 612 грн).
А нижчі за середні зарплати платили у сфері операцій з нерухомістю і будівництві — 22 698 грн та 22 775 грн відповідно.

Довідка Finance.ua:

  • уряд підвищив зарплати державних службовців, які працюють у судах, на період воєнного стану;
  • ПФУ зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень;
  • заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні. У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems