У липні середня зарплата штатних працівників склала 26 499 гривень. Найбільше заробляють у Києві, а найменше — у Чернівецькій області.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Де найвищі та найменші зарплати

Зокрема, у лідерах за рівнем заробітної плати — м. Київ, Луганська та Дніпропетровська області, де у середньому платять 40 546 грн, 34 553 грн та 27 413 грн відповідно.

Найнижчі зарплати у працівників з Чернігівської (19 920 грн), Кіровоградської (19 522 грн) та Чернівецької областей (19 202 грн).

ТОП-3 галузі з найвищими зарплатами:

інформація та телекомунікації — 67 222 грн;

фінансова та страхова діяльність — 55 994 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 34 068 грн.

Традиційно високі доходи отримують у сфері державного управління та оборони, де середня зарплата становила 33 896 грн.

Вищі за середні зарплати отримують у сферах оптової та роздрібної торгівлі (31 424 грн), у промисловості (29 063 грн), на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб (26 612 грн).

А нижчі за середні зарплати платили у сфері операцій з нерухомістю і будівництві — 22 698 грн та 22 775 грн відповідно.

Довідка Finance.ua:

уряд підвищив зарплати державних службовців, які працюють у судах, на період воєнного стану;

ПФУ зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень;

заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні. У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.

