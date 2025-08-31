Середня зарплата для розрахунку пенсії знизилася майже на 2 тис. грн: дані ПФУ — Finance.ua

Середня зарплата для розрахунку пенсії знизилася майже на 2 тис. грн: дані ПФУ
Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень.
Про це свідчать дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).
Але зарплата була на 17,9% більшою, ніж у липні минулого року (17 346,90 гривень).
У липні інфляція в Україні впала до 14,1%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,8%.
Зростання зарплат:
- у січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривні;
- у лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривні;
- у березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривні;
- у квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривні;
- у травні 2025 року середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривень;
- у червні 2025 року середня зарплата зросла на 18,8%% до 22 336,81 гривні.
Нагадаємо, як повідомляє Міністерство фінансів, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні.
У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.
Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.
Поділитися новиною
Також за темою
Середня зарплата для розрахунку пенсії знизилася майже на 2 тис. грн: дані ПФУ
В Україні зростає попит на працівників з інвалідністю: де платять найбільше
Пошук роботи: типові помилки та як швидко працевлаштуватися
Як зробити бюджет гнучким: корисні поради
Зібратися до школи: як змінилися ціни порівняно з минулим роком
Майже 9% населення ЄС не могли дозволити собі нормально харчуватися: де найбільше (інфографіка)