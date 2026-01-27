Як працює автовикуп квитків в «Укрзалізниці» — пояснення Сьогодні 20:26 — Особисті фінанси

Купівля квитків у застосунку "Укрзалізнинці".

Від початку 2026 року пасажири «Укрзалізниці» оформили майже 150 тисяч заявок на автоматичний викуп квитків, з яких близько 65% завершилися успішно.

Про це «Укрзалізниця» повідомила в коментарі Економічній правді.

Моніторинг квитків у застосунку

Щоб спростити процес купівлі квитків, у мобільному застосунку «Укрзалізниці» впроваджено функцію моніторингу. Вона дозволяє відстежувати наявність квитків як на конкретний поїзд, так і на окремий напрямок загалом.

У разі появи вільних місць користувач отримує push-сповіщення. Важливо переконатися, що пуш-сповіщення увімкнені в налаштуваннях профілю застосунку.

Що таке автовикуп квитків

Пасажирам доступна функція автоматичного придбання квитків — автовикуп. Вона дає змогу налаштувати систему так, щоб квиток був викуплений автоматично, щойно з’явиться у продажу.

Для використання автовикупу необхідно:

авторизуватися через «Дія.Підпис»;

внести дані пасажирів;

здійснити оплату.

Якщо моніторинг скасовано або квиток так і не з’явився у продажу, кошти повертаються автоматично.

Одна заявка на автовикуп може включати від одного до чотирьох квитків.

Водночас система може не спрацювати, якщо у продажу немає місць, які відповідають запиту пасажира, наприклад, якщо обрані лише нижні полиці, місця поруч, або ж місця подалі від туалету.

Також автовикуп може не відбутися, якщо спрацювали заявки, створені раніше.

Якщо є вільний квиток, він з’являється в усіх каналах продажу проїзних документів, зокрема, у системі автовикупу.

У вільний продаж надходять квитки у випадку їх повернення іншими пасажирами, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.