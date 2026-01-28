Ринок праці та професії майбутнього: які зарплати і вакансії Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

На українському ринку праці дійсно затребувані сфери - це фахівці робітничих спеціальностей, водії, будівельники.

Раніше у звіті LinkedIn згадувалися професії будуть затребуваними найближчими роками: інженери та консультанти з ШІ, дослідники машинного навчання. Але на українському ринку праці дійсно затребувані сфери — це фахівці робітничих спеціальностей, водії, будівельники.

Про становище на ринку праці на початку 2026 року, розповіли фахівці Work.ua , ми вибрали основне.

Аналітика нашого сервісу показує, що категорія «Робочі спеціальності, виробництво» є найбільшою за кількістю пропозицій роботи. Водночас конкуренція на деякі вакансії критично низька. Але молодь оминає спеціальності, попит на які є найбільшим.

Вакансії для людей без досвіду

Частіше стали наймати людей, що не мають досвіду роботи за певним фахом. Ця тенденція прогресує вже кілька років. Наприклад, якщо у грудні 2023-го шукачам без досвіду були доступні 36% вакансій, то у 2024-му — 43%, а у 2025-му вже 47%.

ШІ

Як заначають експерти, нині ШІ аж ніяк не поспішає забрати у людей роботу. Натомість ШІ стає важливою навичкою, яка доповнює вже наявні професії. У 2025 році на Work.ua компанії шукали директорів із впровадження ШІ, AI-дизайнерів, AI Automation Engineer-ів тощо. Наразі таких пропозицій роботи трохи більше сотні.

Дистанційна робота

Віддалених вакансій на ринку було лише 7%. Але тут величезний дисбаланс між очікуваннями кандидатів і пропозиціями компаній.

Серед причин, що мотивують компанії вибирати офісний формат для посад, на яких можна працювати з дому:

краща командна взаємодія;

бажання зберегти корпоративну культуру;

низька продуктивність на дистанційці.

Але для багатьох категорій шукачів (ВПО, молоді батьки, люди з інвалідністю, українці за кордоном тощо) саме онлайн-робота є цінною можливістю реалізувати себе професійно.

Чи ростуть зарплати

на 22%. Однак зростання не було рівномірними у розрізі регіонів і професій. Найпомітніше зросли зарплати в Тернопільській, Київській, Рівненській областях. Натомість у прифронтових регіонах зміни переважно мінімальні. Херсонщина ж стала єдиною областю, де зарплати зменшилися. У 2025 році розмір середньої зарплати, за даними Work.ua , збільшивсяОднак зростання не було рівномірними у розрізі регіонів і професій. Найпомітніше зросли зарплати в Тернопільській, Київській, Рівненській областях. Натомість у прифронтових регіонах зміни переважно мінімальні. Херсонщина ж стала єдиною областю, де зарплати зменшилися.

Вакансії у Силах оборони

Від моменту його появи на Work.ua кількість пропозицій роботи у війську лише збільшується. У грудні 2025 року число вакансій перетнуло позначку в 10 000. Це і бойові, і небойові посади в лавах Сил Оборони.

Раніше Finance.ua писав , що у 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла до 25 000 грн, а зміни в оплаті праці відчули різні категорії населення. Через дефіцит кадрів роботодавці стали більш гнучкими та готові наймати представників різних верств населення.

За результатами дослідження OLX Робота, помітне підвищення медіанних зарплат зафіксоване для соціально-вразливих верств населення. Приріст у регіонах коливався від +5% до +48% для окремих категорій.

Найвищі зарплати для таких груп пропонуються у Київській області, а також на заході України: у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Про це Водночас в Україні близько 15 млн людей отримують різного виду соціальні виплати, з них 10,2 млн — пенсіонери.Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін. З початку війни кількість отримувачів пенсій зменшилась на 600 тисяч осіб.

На думку міністра, зменшення кількості пенсіонерів є природним процесом. Крім того, в цілому зменшується населення України. «Зараз у нас десь один до одного працюючих і пенсіонерів. Раніше пенсіонерів було більше (по відношенню до працюючих)» — зазначив Улютін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.