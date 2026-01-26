0 800 307 555
укр
Скільки нині пенсіонерів на одного працюючого в Україні — відповідь міністра

Казна та Політика
245
15 млн людей отримують різного виду соціальні виплати
В Україні близько 15 млн людей отримують різного виду соціальні виплати, з них 10,2 млн — пенсіонери.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.
З початку війни кількість отримувачів пенсій зменшилась на 600 тисяч осіб.
Наразі, за словами чиновника, немає тренду до зменшення кількості пенсіонерів у порівнянні з довоєнним часом.
«Кількість отримувачів пенсій зменшилась десь на близько 600 тисяч людей, якщо говоримо про період з 2022-го чи 2023-го років. Раніше їхня кількість також зменшувалася», — додав він.
На думку міністра, зменшення кількості пенсіонерів є природним процесом. Крім того, в цілому зменшується населення України. «Зараз у нас десь один до одного працюючих і пенсіонерів. Раніше пенсіонерів було більше (по відношенню до працюючих, — ред.)», — зазначив Улютін.
Виїзд людей за кордон не пов’язаний з числом тих, хто отримує пенсії в Україні. Пенсіонерам, навіть якщо вони виїжджають, але пройшли верифікацію і підтвердили те, що вони живі, україський уряд платить пенсії, підкреслив співрозмовник.
На кількість пенсіонерів також впливає продовження передніх реформ, пов’язаних зі збільшенням страхового стажу.
«На цей рік (для виходу на пенсію, — ред.) повний страховий стаж має бути 33 роки. Наступного — 34, і потім — 35», — нагадав Улютін.
За матеріалами:
РБК-Україна
Гроші
