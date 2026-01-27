0 800 307 555
З початку 2026 в Яремчанщині та в «Буковелі» податківці вже зафіксували порушень на 3,2 млн грн

Казна та Політика
45
ДПС зафіксувала порушень на 3,2 млн грн.
З початку 2026 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті «Буковель» податківці вже зафіксували порушень на 3,2 млн грн.
Пр о це повідомила ДПС.
Проведено 62 фактичні перевірки, виявлено 22 неоформлених найманих працівники.
Також податківці зафіксували готель, який працював без державної реєстрації.
Під час однієї з перевірок вилучено з незаконного обігу 184 нікотиновмісних рідини (нікобустерів), що використовуються в електронних сигаретах.
При перевірках суб’єктів господарювання, що декларують незначні обсяги виторгів, застосовується хронометраж господарських операцій. Такий механізм дає позитивні результати — обсяг виторгів через РРО під час спостереження збільшується в середньому на 20%.
Перевірки проводяться у вихідні з одночасним проведенням хронометражів, зокрема у закладах харчування на верхніх точках витягів та перехрестях гірськолижних трас.
Попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад — грудень зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — на 545,3 млн грн. Загальний виторг за цей період склав 1,78 млрд грн проти 1,24 млрд грн роком раніше.
Подібні перевірки проводяться систематично з урахуванням ризиків порушення податкового законодавства. Протягом 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті «Буковель» було проведено 214 фактичних перевірок. Виявлено 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 млн грн.

Встановлено

— 26 неоформлених найманих працівників,
— 5 випадків підприємницької діяльності без державної реєстрації,
— проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.
Як пише ДПС, такий контроль дозволяє підвищувати прозорість бізнесу, запобігати порушенням та забезпечувати легальну працю у курортній зоні.
За матеріалами:
Finance.ua
