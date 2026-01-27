0 800 307 555
Стратегія оборони на 2026 рік: Україна потребує $120 млрд на озброєння

Казна та Політика
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв виступив на конференції OFDEF.
Україна у 2026 році планує спрямувати $120 млрд на реалізацію воєнної стратегії, половину з яких — $60 млрд — розраховує забезпечити коштом власного бюджету та позик Європейського Союзу. Ще $60 млрд Київ очікує отримати від міжнародних партнерів у вигляді безпекової допомоги.
Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час конференції OFDEF, присвяченої координації оборонної підтримки України.
За словами Боєва, від вересня минулого року росія посилила наступальні дії вздовж усієї лінії фронту та готується до подальшої ескалації. Водночас за умови збереження міжнародної підтримки росія не здатна досягти жодної зі своїх оперативних цілей.
«Разом із партнерами ми сформували воєнну стратегію, яка передбачає захист українських міст і критичної інфраструктури, стабілізацію фронту, ураження російської логістики в оперативній глибині та удари по стратегічних об’єктах противника», — наголосив заступник Міністра оборони.

Ключові оборонні пріоритети України у 2026 році

Ключовими пріоритетами на 2026 рік Боєв назвав:
  • системи ППО і ПРО, ракети до них;
  • БПЛА українського виробництва;
  • артилерійські боєприпаси збільшеної дальності.
Україна закликає міжнародних партнерів спрямувати близько 80% безпекової допомоги саме на ці три напрями.
У сфері безпілотних систем Україна планує у 2026 році виготовити понад 7 млн дронів.
Окремо заступник міністра оборони наголосив на критичній потребі України у протиповітряній обороні. росія суттєво наростила виробництво та застосування крилатих і балістичних ракет, а також ударних дронів.
Україна потребує термінових поставок ракет для ключових систем ППО і ПРО, а також засобів далекобійного та авіаційного ураження.
