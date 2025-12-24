0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За 11 місяців 2025 року отримали у 2,5 раза більше FPV-дронів, ніж за весь 2024 рік

11
Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а також виробництво інноваційних інструментів війни — наш пріоритет номер один.
До кінця цього року Збройні Сили України отримають 3 мільйони одиниць FPV дронів, що майже в 2,5 рази більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в Telegram.
«При цьому переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів — вітчизняного виробництва. минулого року 2,4 млн FPV дронів поставила війську „Агенція оборонних закупівель“ Міністерства оборони України. Більша частина з них — безпілотники за прямими контрактами з виробниками», — сказав він.
Також в арсеналі наших воїнів стало більше і наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ було поставлено майже 15 000 НРК. Це в рази більше, ніж торік.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems