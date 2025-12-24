За 11 місяців 2025 року отримали у 2,5 раза більше FPV-дронів, ніж за весь 2024 рік
Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а також виробництво інноваційних інструментів війни — наш пріоритет номер один.
До кінця цього року Збройні Сили України отримають 3 мільйони одиниць FPV дронів, що майже в 2,5 рази більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в Telegram.
«При цьому переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів — вітчизняного виробництва. минулого року 2,4 млн FPV дронів поставила війську „Агенція оборонних закупівель“ Міністерства оборони України. Більша частина з них — безпілотники за прямими контрактами з виробниками», — сказав він.
Також в арсеналі наших воїнів стало більше і наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ було поставлено майже 15 000 НРК. Це в рази більше, ніж торік.
