Індія вивела рекордний для себе супутник на орбіту

Індійська ракета вивела на орбіту найбільший розгорнутий на низькій навколоземній орбіті супутник BlueBird 6 для смартфонів.
Про це повідомляє профільне видання The Space.
BlueBird 6, побудований техаською компанією AST SpaceMobile, стартував на ракеті LVM3 з індійського космічного центру імені Сатіша Дхавана у вівторок.
LVM3 вивела BlueBird 6 на висоту близько 521 кілометр над Землею через 15,5 хвилин після запуску, як і планувалося.
AST SpaceMobile будує супутникову групу на низькій навколоземній орбіті (LEO), яка передає широкосмуговий сигнал безпосередньо на стандартні смартфони на землі.
Наразі компанія вивела на орбіту шість оперативних супутників, п’ять з яких були запущені на борту однієї ракети SpaceX Falcon 9 у вересні 2024 року.
BlueBird 6 поб’є цей рекорд із значним відривом. Це перший із супутників BlueBirds нового покоління від AST SpaceMobile, масиви яких займають площу майже 223 квадратних метри кожен.
Запуск у вівторок став дев’ятим за рахунком для триступеневої ракети LVM3 висотою 43,5 м, яка є найпотужнішою ракетою Індії. Вона дебютувала в грудні 2014 року і на сьогодні має 100% успішність.
За даними індійської організації космічних досліджень, BlueBird 6, вага якого становить близько 6100 кілограмів, був найважчим вантажем, який LVM3 коли-небудь доставляв на низьку навколоземну орбіту.
За матеріалами:
Економічна Правда
