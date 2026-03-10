У monobank з’явилися персоналізовані знижки та промокоди: як скористатися Сьогодні 12:15 — Фінтех і Картки

У monobank з’явився новий розділ кешбеку «Пундики»

У застосунку monobank запустили новий розділ у меню кешбеку під назвою «Пундики». У ньому користувачам пропонують партнерські пропозиції, зокрема промокоди, знижки та бонусні бали.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

У розділі кешбеку тепер можна обирати спеціальні пропозиції від партнерів. Дані пропозиції персоналізуються для користувачів і оновлюються щотижня.

Як скористатися функцією

Щоб скористатися новою функцією, потрібно зайти у меню кешбеку в застосунку monobank і переглянути доступні партнерські пропозиції.

Після вибору пропозиції користувач отримує відповідний промокод або умови знижки.

«Тож заходьте, забирайте хоч усе одразу, а завтра заходьте у кешбек ще раз і забирайте знову», — зазначив Гороховський.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми. Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.

Також у monobank з’явився новий інструмент для клієнтів, які зберігають валюту й хочуть, щоб вона працювала, а не просто лежала на рахунку. Клієнти можуть покласти долари або євро у валютну «Банку» та увімкнути інвестування. Мінімальна сума — від 1100 доларів або євро. Дохідність становить: 3,7% річних у доларах та 2,8% річних у євро.

