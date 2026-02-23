monobank скасував комісію за IBAN-перекази
monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися.
Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.
Що змінилося
Банк скасував комісію 0,5% за IBAN-перекази понад 10 000 грн. Усі платежі за реквізитами IBAN із власних коштів у monobank здійснюються безкоштовно.
«На цій комісії ми заробляли понад 200 мільйонів гривень на рік, але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку», — зазначив Гороховський.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в monobank з’явився новий інструмент для клієнтів, які зберігають валюту й хочуть, щоб вона працювала, а не просто лежала на рахунку. Клієнти можуть покласти долари або євро у валютну «Банку» та увімкнути інвестування. Мінімальна сума — від 1100 доларів або євро. Дохідність становить: 3,7% річних у доларах та 2,8% річних у євро.
Також у monobank запрацювала нова функція «спільні картки». Раніше, якщо в родині був спільний бюджет, користувачам доводилося постійно переказувати гроші один одному або навіть передавати пластикову картку. Тепер цей процес спростили. У застосунку під карткою mono можна натиснути «Відкрити доступ», обрати близьку людину, встановити місячний ліміт витрат і ця людина зможе користуватися коштами з вашого рахунку.
Поділитися новиною
Також за темою
monobank скасував комісію за IBAN-перекази
Airbus допоміг створити унікальний дрон для України
EasyPay — перший платіжний сервіс в Україні, який запустив систему автоматизованого виявлення витоків разом з Центром кіберінцидентів НБУ
Запуск сервісу єЧек: чому це вигідно для бізнесу (список банків)
Payoneer запускає роботу зі стейблкоїнами на своїй платформі
Що буде з депозитом після завершення терміну дії картки — пояснення Ощадбанку