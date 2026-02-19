Payoneer запускає роботу зі стейблкоїнами на своїй платформі Сьогодні 19:34 — Фінтех і Картки

Payoneer запускає функціонал роботи зі стейблкоїнами у співпраці з Bridge

Глобальна фінтех-компанія Payoneer оголосила про запуск нового функціоналу для роботи зі стейблкоїнами, інтегрованого у власну фінансову платформу. Рішення реалізовано на базі інфраструктурної платформи Bridge, що входить до групи Stripe.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Мета запуску

Використання стейблкоїнів стрімко зростає, а практичні приклади їх застосування відкривають можливості швидших розрахунків і безперервного, керованого руху коштів. Проте для багатьох компаній, що працюють на міжнародних ринках, особливо на ринках, що розвиваються, інтеграція та впровадження залишаються складними.

Конвертація стейблкоїнів у локальні валюти, неузгоджені робочі процеси, складність блокчейн-інфраструктури та мінливе регуляторне середовище й досі обмежують масштабне впровадження технології.

Payoneer у співпраці з Bridge інтегрує у свою платформу повний цикл операцій зі стейблкоїнами. Наприклад, оптові компанії зможуть отримувати оплату в стейблкоїнах, а маркетингові агенції використовувати їх для розрахунків із міжнародними постачальниками та підрядниками. Кошти можна безпечно зберігати у стейблкоїнах або за потреби виводити на локальний банківський рахунок, спрощуючи роботу в різних країнах і валютах.

Коли запрацює новий функціонал

Payoneer запустить новий функціонал роботи зі стейблкоїнами, інтегрований у платформу компанії, на окремих ринках у другому кварталі 2026 року. Протягом року запуск поступово масштабуватиметься разом із розширенням функціоналу та географії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Payoneer ― це платформа обробки онлайн-платежів. Вона надає змогу переказувати кошти за кордон окремим користувачам, хоча й спеціалізується на фінтех рішеннях для диджитал-спеціалістів та компаній з усього світу. Платформа працює у 210 країнах і підтримує понад 150 валют.

Комісія за переказ на інший рахунок Payoneer складає 1% (але не менше 4 доларів за транзакцію). Якщо операція здійснюється у доларах, євро чи британських фунтах стерлінгів, то розмір комісії фіксований ― 4 долари, євро, фунтів. Комісія під час переказу на банківський рахунок складає до 3%. Конвертація вартує у середньому 2−3% від суми. Точний показник залежить від валют.

