Британія до 2030 року створить альтернативу Visa і Mastercard — The Guardian Сьогодні 20:01 — Фінтех і Картки

Банк Англії розробить технічну архітектуру платіжної системи, яку планують передати оператору наступного року

Британські банки розпочинають створення національної альтернативи платіжним системам Visa і Mastercard. Очікується, що нова платіжна інфраструктура може запрацювати до 2030 року.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Першу робочу зустріч керівників банків заплановано на четвер. Її очолить генеральний директор британського підрозділу Barclays Вім Мару.

У нараді візьмуть участь представники фінансового сектору Лондона, які фінансуватимуть створення нової платіжної компанії. Проєкт реалізується за підтримки уряду, хоча його фінансування забезпечуватиме приватний сектор.

До групи інвесторів входять великі банки та фінансові установи, зокрема Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, Coventry Building Society, оператор банкоматної мережі Link, а також самі Visa і Mastercard.

Фінансова група City відповідатиме за створення юридичної структури проєкту, формування керівництва та моделі фінансування. Нова організація працюватиме під назвою DeliveryCo.

Банк Англії розробить технічну архітектуру платіжної системи, яку планують передати оператору наступного року.

Чому виникла потреба в альтернативі

За даними Платіжного регулятора Великої Британії, у 2025 році близько 95% карткових операцій у країні здійснювалися через мережі Visa та Mastercard. З огляду на скорочення використання готівки така концентрація підвищує системні ризики.

У фінансовому секторі зазначають, що у разі зупинки роботи міжнародних платіжних систем економіка може зіткнутися з масштабними перебоями в розрахунках.

Дискусії щодо створення національної платіжної інфраструктури тривають уже кілька років. Цей процес активізувався після погроз Трампа союзникам НАТО щодо Гренландії. Британці побоюються, що надмірна залежність від американських компаній може поставити під загрозу платежі Великої Британії та економіку загалом.

«Якщо Mastercard та Visa вимкнути, це поверне нас у 1950-ті роки», коли картки домінували в економіці Великої Британії, а бізнес повністю покладався на готівку", — сказав The Guardian один керівник, знайомий з проєктом ініціативи.

Позиція регуляторів і уряду

Представники британської влади наголошують, що йдеться насамперед про підвищення стійкості платіжної системи.

Заступниця голови Банку Англії Сара Бріден зазначила, що нова інфраструктура може стати додатковим платіжним каналом на випадок кіберінцидентів або операційних збоїв у чинних системах.

Колишній керівник Nationwide і урядовий радник Джо Гарнер підкреслив, що модернізація платіжної інфраструктури є необхідною незалежно від політичних факторів.

Реакція Visa і Mastercard

Обидві компанії заявили про підтримку розвитку конкурентного середовища та підтвердили свою довгострокову присутність на британському ринку.

Visa зазначила, що конкуренція між різними платіжними рішеннями сприятиме інноваціям і економічному зростанню. У Mastercard підкреслили, що компанія продовжить інвестувати в розвиток цифрових платежів у Великій Британії.

