У 2025 році, в умовах продовження повномасштабної війни та посилення атак на енергетичну інфраструктуру України, більшість операцій з платіжними картками в Україні, як і раніше, були безготівковими.
Про це свідчить аналіз статистичних даних за 2025 рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить Національний банк у межах виконання функції оверсайта платіжної інфраструктури.
Обсяги операцій із платіжними картками
Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2025 рік становила 9 512,3 млн, а їхня загальна сума — 7 157,2 млрд грн. Це більше на 10% за кількістю та 9% за сумою порівняно з 2024 роком.
Загалом у межах України торік здійснено 91,6% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками, за кордоном — 8,4% та 9,9% відповідно (у 2024 році — 8,2% та 9,9%).
Динаміка зростання безготівкових розрахунків
Більшість операцій з платіжними картками були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 9 083,5 млн безготівкових операцій на суму 4 684,3 млрд грн. Це більше на 11% за кількістю та 10,4% за сумою, ніж у 2024 році.
Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у загальній сумі операцій із платіжними картками за сумою торік зросла до 65,4%, за кількістю — до 95,5% (у 2024 році — 64,5% та 94,6% відповідно).
«Це свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків», — наголошують у Національному банку.
