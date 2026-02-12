Як використовує ШІ молодь в ЄС: які країни в лідерах (інфографіка) Сьогодні 13:43 — Фінтех і Картки

Як використовує ШІ молодь в ЄС

У 2025 році 63,8% молодих людей віком 16−24 років у ЄС використовували інструменти генеративного штучного інтелекту.

Ця частка майже вдвічі перевищує частку людей у ​​загальному населенні, які використовували ці інструменти (32,7% серед осіб віком 16−74 років), пише Євростат.

Які сфери

Молодь впроваджує генеративний ШІ в різних сферах життя. Використання генеративного ШІ для приватних цілей було більш поширеним серед молоді (44,2%), ніж серед населення загалом (25,1%).

Люди молодшої вікової групи частіше використовували інструменти ШІ для формальної освіти (39,3%), порівняно з 9,4% серед населення загалом.

Професійне використання було відносно схожим між цими віковими групами (15,8% проти 15,1%), оскільки багато молодих людей ще не вийшли на ринок праці.

Які країни

Серед країн ЄС найвища частка людей віком 16−24 років, які використовують інструменти генеративного штучного інтелекту, була зафіксована в Греції (83,5%), Естонії (82,8%) та Чехії (78,5%).

Найнижча частка була в Румунії (44,1%), Італії (47,2%) та Польщі (49,3%).

Як Раніше писали, що штучний інтелект не зменшує навантаження на працівників, а навпаки, поступово його посилює.Як йдеться у дослідженні Harvard Bussiness Review, працівники почали виконувати свої завдання швидше, брати на себе більше задач і розтягувати робочий день часто без прямої вимоги з боку керівництва.

ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу. Як зазначили дослідники, з одного боку така активність виглядає як успіх: більше зробленої роботи, швидші результати. Але з іншого — це з часом призводить до когнітивної втоми, вигорання, зниження якості рішень і ризику помилок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.