0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як використовує ШІ молодь в ЄС: які країни в лідерах (інфографіка)

Фінтех і Картки
47
Як використовує ШІ молодь в ЄС
Як використовує ШІ молодь в ЄС
У 2025 році 63,8% молодих людей віком 16−24 років у ЄС використовували інструменти генеративного штучного інтелекту.
Ця частка майже вдвічі перевищує частку людей у ​​загальному населенні, які використовували ці інструменти (32,7% серед осіб віком 16−74 років), пише Євростат.
Як використовує ШІ молодь в ЄС: які країни в лідерах (інфографіка)

Які сфери

Молодь впроваджує генеративний ШІ в різних сферах життя. Використання генеративного ШІ для приватних цілей було більш поширеним серед молоді (44,2%), ніж серед населення загалом (25,1%).
Люди молодшої вікової групи частіше використовували інструменти ШІ для формальної освіти (39,3%), порівняно з 9,4% серед населення загалом.
Читайте також
Професійне використання було відносно схожим між цими віковими групами (15,8% проти 15,1%), оскільки багато молодих людей ще не вийшли на ринок праці.

Які країни

Серед країн ЄС найвища частка людей віком 16−24 років, які використовують інструменти генеративного штучного інтелекту, була зафіксована в Греції (83,5%), Естонії (82,8%) та Чехії (78,5%).
Найнижча частка була в Румунії (44,1%), Італії (47,2%) та Польщі (49,3%).
Як використовує ШІ молодь в ЄС: які країни в лідерах (інфографіка)
Раніше писали, що штучний інтелект не зменшує навантаження на працівників, а навпаки, поступово його посилює. Як йдеться у дослідженні Harvard Bussiness Review, працівники почали виконувати свої завдання швидше, брати на себе більше задач і розтягувати робочий день часто без прямої вимоги з боку керівництва.
ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу. Як зазначили дослідники, з одного боку така активність виглядає як успіх: більше зробленої роботи, швидші результати. Але з іншого — це з часом призводить до когнітивної втоми, вигорання, зниження якості рішень і ризику помилок.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems