Як використовує ШІ молодь в ЄС: які країни в лідерах (інфографіка)
У 2025 році 63,8% молодих людей віком 16−24 років у ЄС використовували інструменти генеративного штучного інтелекту.
Ця частка майже вдвічі перевищує частку людей у загальному населенні, які використовували ці інструменти (32,7% серед осіб віком 16−74 років), пише Євростат.
Які сфери
Молодь впроваджує генеративний ШІ в різних сферах життя. Використання генеративного ШІ для приватних цілей було більш поширеним серед молоді (44,2%), ніж серед населення загалом (25,1%).
Люди молодшої вікової групи частіше використовували інструменти ШІ для формальної освіти (39,3%), порівняно з 9,4% серед населення загалом.
Професійне використання було відносно схожим між цими віковими групами (15,8% проти 15,1%), оскільки багато молодих людей ще не вийшли на ринок праці.
Які країни
Серед країн ЄС найвища частка людей віком 16−24 років, які використовують інструменти генеративного штучного інтелекту, була зафіксована в Греції (83,5%), Естонії (82,8%) та Чехії (78,5%).
Найнижча частка була в Румунії (44,1%), Італії (47,2%) та Польщі (49,3%).
Раніше писали, що штучний інтелект не зменшує навантаження на працівників, а навпаки, поступово його посилює. Як йдеться у дослідженні Harvard Bussiness Review, працівники почали виконувати свої завдання швидше, брати на себе більше задач і розтягувати робочий день часто без прямої вимоги з боку керівництва.
ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу. Як зазначили дослідники, з одного боку така активність виглядає як успіх: більше зробленої роботи, швидші результати. Але з іншого — це з часом призводить до когнітивної втоми, вигорання, зниження якості рішень і ризику помилок.
