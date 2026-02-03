Чат-боти зі штучним інтелектом: про що попереджають експерти Сьогодні 17:45 — Фінтех і Картки

Мільйони людей формують емоційні зв'язки з чат-ботами

Мільйони людей формують емоційні зв’язки з чат-ботами на базі штучного інтелекту — проблема, до якої політикам слід поставитися серйозно, стверджують провідні вчені.

Попередження про зростання кількості ботів зі штучним інтелектом, призначених для розвитку стосунків з користувачами, міститься в оцінці, опублікованій у вівторок, щодо прогресу та ризиків штучного інтелекту, пише politico

Про що йдется

«Популярність штучного інтелекту швидко зростає, деякі програми охоплюють десятки мільйонів користувачів», — згідно з оцінкою десятків експертів, переважно науковців, проведеною вдруге в рамках глобальної ініціативи, започаткованої світовими лідерами у 2023 році.

Спеціалізовані сервіси-компаньйони, такі як Replika та Character. ai, мають десятки мільйонів користувачів, причому користувачі називають різні причини, включаючи розвагу та цікавість, а також бажання полегшити самотність, йдеться у звіті.

Але люди також можуть шукати товариства за допомогою універсальних інструментів, таких як ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google або Claude від Anthropic.

«Навіть звичайні чат-боти можуть стати компаньйонами», — сказав Йошуа Бенджіо, професор Монреальського університету та провідний автор Міжнародного звіту про безпеку штучного інтелекту. Бенджіо вважається одним із провідних світових експертів зі штучного інтелекту. «У правильному контексті та за достатньої кількості взаємодій між користувачем та штучним інтелектом можуть розвинутися стосунки», — сказав він.

Вплив

Хоча в оцінці визнається, що докази щодо психологічного впливу компаньйонів неоднозначні, «деякі дослідження повідомляють про такі закономірності, як посилення самотності та зниження соціальної взаємодії серед тих, хто часто вживає наркотики», йдеться у звіті.

Це попередження з’явилося через два тижні після того, як десятки законодавців Європейського парламенту звернулися до Європейської комісії з вимогою розглянути можливість обмеження супутніх послуг згідно із законом ЄС про штучний інтелект через побоювання щодо їхнього впливу на психічне здоров’я.

«Я бачу в політичних колах, що вплив цих штучних інтелектів-компаньйонів на дітей, особливо підлітків, викликає багато здивування та уваги», — сказав Бенджіо.

Ці побоювання підживлюються підлабузницькою природою чат-ботів, які прагнуть бути корисними для своїх користувачів і максимально їм догодити.

«Штучний інтелект намагається змусити нас у даний момент почуватися добре, але це не завжди в наших інтересах», — сказав Бенджіо. У цьому сенсі технологія має схожі підводні камені з платформами соціальних мереж, стверджував він.

Бенджіо сказав, що очікує введення нових правил для вирішення цього явища.

Однак він виступив проти ідеї запровадження спеціальних правил для супутників зі штучним інтелектом і стверджував, що цей ризик слід вирішувати за допомогою горизонтального законодавства, яке одночасно враховує кілька ризиків.

Безпека

Міжнародний звіт про безпеку штучного інтелекту опубліковано напередодні глобального саміту, який розпочнеться 16 лютого, щорічної зустрічі країн для обговорення управління технологіями, що цього року проводиться в Індії.

У звіті перераховано повний перелік ризиків, які політикам доведеться враховувати, включаючи кібератаки за допомогою штучного інтелекту, згенеровані штучним інтелектом діпфейки сексуального характеру та системи штучного інтелекту, що надають інформацію про те, як розробляти біологічну зброю.

Експерт закликав уряди та Європейську комісію покращити свою внутрішню експертизу в галузі штучного інтелекту для вирішення довгого переліку потенційних ризиків.

