НБУ закликав банки посилити фінмоніторинг і обмін інформацією про ризикових клієнтів

Фінтех і Картки
Регулятор закликав банки активніше обмінюватися даними про клієнтів у межах фінмоніторингу
Регулятор закликав банки активніше обмінюватися даними про клієнтів у межах фінмоніторингу
Національний банк України у рекомендаціях для банків щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин.
Про це йдеться в листі НБУ, з копією якого ознайомилося агентство «Інтерфакс-Україна».

Обмін інформацією між банками

У Нацбанку наголошують, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід щодо осіб, стосовно яких здійснюється обмін інформацією.
«Рекомендуємо банкам користуватися наданим їм правом щодо обміну інформацією та застосовувати ризик-орієнтований підхід щодо осіб, відносно яких здійснюється обмін зазначеною інформацією», — зазначили в НБУ.
Регулятор уточнює, що обмін може здійснюватися з дотриманням вимог законодавства. Зокрема, йдеться про зазначення в призначенні платежу посилання на відповідні норми закону під час перерахування залишку коштів на рахунок клієнта в іншому банку. Такі рекомендації мають бути обов’язково враховані під час виконання банками функцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Типові схеми обходу рішень банків

Під час наглядових дій НБУ зафіксував випадки, коли після припинення ділових відносин із фізичною особою — підприємцем залишок коштів з рахунку в одному банку перераховувався до іншого банку на рахунок фізичної особи або іншого ФОП. Надалі протягом короткого часу ці кошти могли повертатися назад через рахунки третіх осіб.
Серед характерних ознак таких операцій регулятор називає значні, зокрема «мільйонні», надходження з призначенням «оплата за товари/послуги» від низки однотипних контрагентів. Після цього фіксувалися численні виплати на користь великої кількості фізичних осіб, переважно на суми до 100 тис. грн, із призначенням платежу «поповнення рахунку», «допомога» або «повернення боргу».
За даними НБУ, у таких випадках клієнти часто були новоствореними, а строк їхньої діяльності в банку становив лише від двох до чотирьох днів. Водночас обсяги операцій за короткий період суттєво перевищували як заявлені клієнтом плани, так і встановлені податковим законодавством річні ліміти доходу для відповідної групи платників єдиного податку.
Окремо Нацбанк звертає увагу на необхідність перегляду внутрішніх процедур відмови клієнтам у підтриманні ділових відносин. Регулятор рекомендує посилити механізми виявлення пов’язаних осіб, зокрема шляхом формування переліків таких клієнтів із ключовими контрагентами та використання автоматизованого скринінгу клієнтської бази й операцій на наявність збігів і ознак пов’язаності.

Рекомендації для роботи з клієнтами

Серед практичних порад НБУ — посилення комунікації з клієнтами з питань фінансового моніторингу.
Зокрема, банки можуть інформувати клієнтів через листи або пояснення на власних сайтах із чітким викладенням вимог законодавства та переліку інформації чи документів, які можуть запитуватися.
Регулятор радить застосовувати ризик-орієнтований підхід та інструменти управління ризиками, зокрема встановлення лімітів або інших обмежень щодо використання окремих банківських послуг.
Серед факторів, які можуть потребувати додаткового підтвердження, НБУ називає:
  • короткий строк діяльності з дати державної реєстрації;
  • нещодавню зміну кінцевого бенефіціарного власника чи керівника;
  • тривалу відсутність операцій перед початком активної роботи за рахунком;
  • незначний статутний капітал або активи;
  • відсутність прибутку чи наявність збитків за фінансовою звітністю за значних обсягів обороту коштів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
НБУ
