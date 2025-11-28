У 2025 році побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

За три квартали 2025 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 434 785 повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Це на 10% більше від аналогічного періоду 2024 року, коли було отримано 1,3 млн повідомлень.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«Після затишшя у перший рік повномасштабної війни повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, рік до року лише більшає: лише у 2024 обсяг їх обсяг зріс одразу на 22%. Цьогоріч, у середньому, щомісяця надходить близько 160 тисяч повідомлень», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Основні джерела повідомлень

Банки передають 99% інформації. За дев’ять місяців вони подали 1,42 млн повідомлень.

Небанківські установи додали ще близько 15 тисяч. Переважна більшість стосується порогових операцій. Таких випадків зафіксовано понад 1,18 млн, що становить 83%.

Підозрілих операцій значно менше. Зафіксовано приблизно 243 тисячі, що становить 17%.

Решта — це повідомлення, надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих операцій.

Інфографіка: Опендатабот

Матеріали, передані правоохоронним органам

За три квартали цього року Держфінмоніторинг передав 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн. Хоча кількість переданих матеріалів майже не змінилась, обсяг підозрілих операцій у них збільшився майже утричі.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд грн.

До решти правоохоронців пішли повідомлення на значно скромніші суми:

Національна поліція — 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн;

СБУ було передано 120 матеріалів на 8,2 млрд грн;

ДБР — 71 матеріал на 3,1 млрд грн;

НАБУ — 67 матеріалів на 1,3 млрд грн;

Офіс Генерального прокурора отримав 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Дані за жовтень та податкові правопорушення

У службі уточнили, що лише за жовтень до правоохоронців передали 208 матеріалів на майже 80 млрд грн. Цей показник перевищує результат за весь 2024 рік.

Значно зросли обсяги матеріалів, що стосуються можливих податкових правопорушень. Від початку 2025 року передано 300 матеріалів про операції на понад 157 млрд грн. Це у 14 разів більше, ніж минулого року.

«За 10 місяців 2025 року ми передали до правоохоронних органів більш ніж тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій, що у чотири рази більше, ніж за аналогічний період торік. Для цього ми проаналізували транзакцій на суму понад 1 трлн грн. Це прямий результат превентивної моделі: ми самі виявляємо ризики та передаємо матеріали правоохоронним органам. Торік відсоток ініціативно переданих матеріалів становив 63%, зараз — 70%», — коментує голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

Що перевіряє фінмоніторинг

Порогові фінансові операції стосуються випадків, коли сума дорівнює або перевищує 400 тис. грн та містить щонайменше одну з ознак ризику.

Підозрілі фінансові операції не прив’язані до суми. Вони визначаються на основі поведінки клієнта, якості наданої інформації та інших чинників, які можуть свідчити про ризики.

