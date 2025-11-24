0 800 307 555
Кабмін змінив умови програми «Національний кешбек»

Фінтех і Картки
854
Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна спрямовувати кошти, отримані за програмою Національний кешбек.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

На які товари і послуги можна витрачати кошти

Кошти на картці Національного кешбеку доступні для таких категорій:
  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти у магазинах і супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та інша друкована продукція;
  • благодійність, зокрема донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Інфографіка: me.gov.ua
Частина нових категорій стала доступною одразу. Кошти вже можна спрямовувати на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.
Проте, тепер кошти не можна спрямувати на оплату будівельних/ландшафтних/садівничих послуг, закупівлю будматеріалів, прибирання, туристичні послуги, готелі, курорти, сплату проїзду приміськими поїздами та місцевим пасажирським транспортом, залізничних пасажирських перевезень, лізинг, телекомунікації (плату мобільних тарифів, інтернет-послуг, супутникові/ТБ послуги).
Також не можна витратити кошти програм у місцях харчування/ресторанах, на страхування, похоронні служби, у закладах здоров’я та краси, лікарські та медичні послуги, розваги, оплату послуг у дитячих садках, школах, коледжах або університетах, бізнес-школах.

Чому відбулося оновлення

Зміни пов’язані з особливостями роботи політики Зимова підтримка. У рамках цієї програми всі громадяни отримають 1000 грн на картку Національний кешбек. Саме тому перелік категорій у двох програмах уніфікували.
«Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати», — зазначили в міністерстві.
Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Скільки українців уже бере участь у програмі

У програмі Національний кешбек беруть участь понад 7,5 млн українців. Вони отримали понад 4 млрд грн виплат.
До програми долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю приблизно 400 тисяч товарів українського виробництва у торгових точках партнерів.
Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті Зроблено в Україні.

Як приєднатися до програми

Покупцеві потрібно зареєструватися в застосунку Дія. Після цього потрібно обрати один із 20 банків учасників і відкрити картку Національний кешбек.
Під час оформлення необхідно надати згоду на обробку транзакцій. Після відкриття картки потрібно перевірити в Дії, чи вона вибрана коректно.
Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі Дія.
Нагадаємо, офіційно програма «Зимова підтримка» запрацювала 15 листопада. У рамках програми українці можуть отримати 1000 грн від держави. Витратити кошти потрібно у такі строки:
  • до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;
  • до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;
  • до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
