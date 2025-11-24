Кабмін змінив умови програми «Національний кешбек»
Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна спрямовувати кошти, отримані за програмою Національний кешбек.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
На які товари і послуги можна витрачати кошти
Кошти на картці Національного кешбеку доступні для таких категорій:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти у магазинах і супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та інша друкована продукція;
- благодійність, зокрема донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Частина нових категорій стала доступною одразу. Кошти вже можна спрямовувати на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.
Проте, тепер кошти не можна спрямувати на оплату будівельних/ландшафтних/садівничих послуг, закупівлю будматеріалів, прибирання, туристичні послуги, готелі, курорти, сплату проїзду приміськими поїздами та місцевим пасажирським транспортом, залізничних пасажирських перевезень, лізинг, телекомунікації (плату мобільних тарифів, інтернет-послуг, супутникові/ТБ послуги).
Також не можна витратити кошти програм у місцях харчування/ресторанах, на страхування, похоронні служби, у закладах здоров’я та краси, лікарські та медичні послуги, розваги, оплату послуг у дитячих садках, школах, коледжах або університетах, бізнес-школах.
Чому відбулося оновлення
Зміни пов’язані з особливостями роботи політики Зимова підтримка. У рамках цієї програми всі громадяни отримають 1000 грн на картку Національний кешбек. Саме тому перелік категорій у двох програмах уніфікували.
«Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати», — зазначили в міністерстві.
Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.
Скільки українців уже бере участь у програмі
У програмі Національний кешбек беруть участь понад 7,5 млн українців. Вони отримали понад 4 млрд грн виплат.
До програми долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю приблизно 400 тисяч товарів українського виробництва у торгових точках партнерів.
Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті Зроблено в Україні.
Як приєднатися до програми
Покупцеві потрібно зареєструватися в застосунку Дія. Після цього потрібно обрати один із 20 банків учасників і відкрити картку Національний кешбек.
Під час оформлення необхідно надати згоду на обробку транзакцій. Після відкриття картки потрібно перевірити в Дії, чи вона вибрана коректно.
Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі Дія.
Нагадаємо, офіційно програма «Зимова підтримка» запрацювала 15 листопада. У рамках програми українці можуть отримати 1000 грн від держави. Витратити кошти потрібно у такі строки:
- до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;
- до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;
- до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.
