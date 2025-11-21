НБУ пропонує оновити правила оверсайту платіжної інфраструктури Вчора 18:10 — Фінтех і Картки

Національний банк України підготував пропозиції щодо зміни порядку здійснення оверсайту платіжної інфраструктури. Регулятор виніс їх на громадське обговорення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основні зміни, які пропонує регулятор

НБУ планує переглянути чинні норми та уточнити вимоги до учасників платіжного ринку. Серед ключових ініціатив:

розширити перелік організаційних та технічних заходів стосовно забезпечення безперервності діяльності для всіх об’єктів оверсайта;



посилити вимоги щодо управління ризиками третіх сторін, зокрема виключити право технологічних операторів платіжних послуг передавати виконання функцій іншому технологічному оператору платіжних послуг;

оновити порядок визначення важливості платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг;

удосконалити підходи з оцінювання платіжної інфраструктури;

актуалізувати термінологію відповідно до законодавства з питань захисту інформації, електронних комунікацій тощо.

Зауваження та пропозиції приймаються у встановленій формі до 3 грудня 2025 року включно.

