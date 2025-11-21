0 800 307 555
Україна отримала понад $51 млрд транскордонних переказів за дев’ять місяців — статистика НБУ

Валюта
93
Бізнес і громадяни продовжують активно користуватися кредитовими та дебетовими переказами. За дев’ять місяців 2025 року було здійснено майже 2,4 млрд платіжних операцій із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.
Про це повідомляє Національний банк України.

Загальні показники

Із застосуванням кредитового трансферу здійснили:
  • у межах України 2 360,0 млн операцій на суму 34 517,84 млрд грн;
  • в Україну 7,79 млн операцій на суму $51,10 млрд в екв.;
  • з України 1,81 млн операцій на суму $63,33 млрд в екв.
Із застосуванням прямого дебету виконали 1,8 млн операцій на суму 10,63 млрд грн.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Операції в межах України

У межах України найбільше кредитових переказів виконано з рахунків фізичних осіб. На їхню частку припадає 1 915,4 млн операцій. Це 81,16% від загальної кількості кредитових операцій.
За сумою найбільший обсяг переказів припадає на рахунки суб’єктів господарювання. Вони здійснили операції на 32 062,40 млрд грн. Це 92,89% від загальної суми.

Транскордонні операції в Україну

В Україну із застосуванням кредитового трансферу на користь фізичних осіб надійшло 74,68% від загальної кількості таких платіжних операцій. За сумою лідирує бізнес. На нього припадає 94,91% від загальної суми транскордонних надходжень.
Кошти надходили переважно з країн ЄС. На них припадає 46,32% від загального обсягу. Частка Швейцарії становить 20,67%, а США 11,52%.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Транскордонні операції з України

З України найбільше кредитових переказів здійснили суб’єкти господарювання за зовнішньоекономічними контрактами. Йдеться про 0,89 млн операцій на суму $62,91 млрд в екв. Це 49,39% від загальної кількості та 99,34% від загальної суми відповідних платіжних операцій.
Понад половину коштів, відправлених з України, переказали до країн ЄС. Частка цих переказів становить 58,60%.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
