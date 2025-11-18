НАБУ пропонує законодавчо запровадити облік ввезення готівкової валюти в Україну Сьогодні 10:05 — Валюта

НАБУ пропонує законодавчо запровадити облік ввезення готівкової валюти в Україну

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що навряд чи зможе встановити шлях потрапляння в Україну великої суми готівкової іноземної валюти, яку використовували фігуранти справи «Мідас». Там пропонують створити спеціальну форму обліку ввезення іноземної готівки.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який веде цю справу, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Абакумова, це вже другий випадок, коли у справі фігурує значна сума в упаковці Федерального резервного банку США. Він зазначив, що і цього разу навряд чи вдасться встановити, як саме ці кошти потрапили в Україну.

Федеральна резервна система фіксує, кому продає готівку, але робить це лише для операцій у Європі. В Україні ж подібного механізму немає.

Пропозиція запровадити облік

Представник НАБУ запропонував народним депутатам і Національному банку створити спеціальну форму обліку ввезення великих сум іноземної готівки та фіксувати, кому вона продається. Він вважає, що це допоможе уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Ситуація з доларами у справі «Мідас»

У цій справі йдеться про приблизно $4 млн «білих» доларів у пакуваннях ФРС, знайдених у фігурантів. За словами заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника, в Україні немає реєстру, який дозволив би звірити штрих-коди та номери упаковок і визначити походження купюр.

«Стосовно того, як взагалі купюри ввозяться. Наразі є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх лише для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку», — описав поточний стан ввезення готівкової валюти представник Нацбанку.

За його словами, в Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо.

Читайте також Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана

«Плюс імпорт відбувається не лише під час війни, він постійно відбувався: вивозяться старі купюри, завозились нові, і дізнатися, де конкретно цей мільйон був, чи він був в банку, чи він був на сірому ринку, чи він був в якійсь інкасаторській компанії чи обмінці, зараз достеменно сказати неможливо», — констатував Олійник.

НБУ вже почав збір інформації, щоб узагальнити, як банки торгують валютою між собою та хто використовує її для власних потреб. Однак Олійник підкреслив, що йдеться про операції на мільярди доларів, тому відстежити невеликі суми складно.

Як НБУ повідомив у коментарі Економічній правді, починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента.

«Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день — не більше 100 тис. грн в еквіваленті (на сьогодні за курсом НБУ це орієнтовно 2 380 доларів США, в одному пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США знаходиться значно вища сума)», — йдеться у відповіді регулятора.

Читайте також Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо

Таке обмеження на обсяг зняття готівки поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб. Обходити його банкам забороняється, зазначили у Нацбанку та додали, що слідкують за дотриманням цих обмежень, зокрема під час проведення перевірок.

«При виявлені порушень НБУ вживає до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду», — повідомили у Нацбанку.

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Голова Національне агентство з питань запобігання корупції Віктор Павлущик повідомив , що за два тижні травня 2025 року з НАЗК «вийшло назовні» понад чотири тисячі вихідних документів, які агентство піддасть детальному аналізу в межах службового розслідування щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди НАЗК, про що йшлося на опублікованих записах у справі «Мідас».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.