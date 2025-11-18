Чи варто очікувати суттєвого ослаблення курсу гривні в найближчій перспективі — прогноз експертів Сьогодні 09:03 — Валюта

Чи варто очікувати суттєвого ослаблення курсу гривні в найближчій перспективі — прогноз експертів

Минулого тижня Національний банк продовжив утримувати рух курсу долара на рівні трохи вище за 42 грн/$. Регулятор збільшив обсяг інтервенцій на 22% до $701 млн і не допустив перевищення позначки 42.1 грн/$. На міжбанківському ринку коливання курсу долара залишалися у межах приблизно 20 копійок.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Дефіцит валюти та ситуація на ринку

За чотири робочі дні дефіцит валюти практично не змінився порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня і становив $419 млн.

На міжбанківському ринку дефіцит зріс, тоді як у роздрібному сегменті обсяги чистої купівлі валюти зменшилися на 23% до $134 млн.

Графік: icu.ua

Оцінка ICU

ICU зазначає, що НБУ дозволяє ширший діапазон коливань, ніж у літні місяці, хоча регулятор не поспішає послаблювати курс гривні . Такий підхід спостерігається попри позицію МВФ та інтереси Мінфіну, який прагне конвертувати міжнародну допомогу за вигіднішим для бюджету курсом.

«Ми не очікуємо суттєвого ослаблення курсу гривні в найближчій перспективі», — зазначили аналітики.

Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала , що офіційний курс гривні в період 10−14 листопада показав невелику волатильність межах стабільного діапазону, без ознак різкого або тривалого тренду. Золотько прогнозує, що цього тижня курс формуватиметься під впливом кількох взаємопов’язаних факторів.

