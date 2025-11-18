0 800 307 555
Чи варто очікувати суттєвого ослаблення курсу гривні в найближчій перспективі — прогноз експертів

Валюта
15
Минулого тижня Національний банк продовжив утримувати рух курсу долара на рівні трохи вище за 42 грн/$. Регулятор збільшив обсяг інтервенцій на 22% до $701 млн і не допустив перевищення позначки 42.1 грн/$. На міжбанківському ринку коливання курсу долара залишалися у межах приблизно 20 копійок.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Дефіцит валюти та ситуація на ринку

За чотири робочі дні дефіцит валюти практично не змінився порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня і становив $419 млн.
На міжбанківському ринку дефіцит зріс, тоді як у роздрібному сегменті обсяги чистої купівлі валюти зменшилися на 23% до $134 млн.
Графік: icu.ua
Графік: icu.ua

Оцінка ICU

ICU зазначає, що НБУ дозволяє ширший діапазон коливань, ніж у літні місяці, хоча регулятор не поспішає послаблювати курс гривні. Такий підхід спостерігається попри позицію МВФ та інтереси Мінфіну, який прагне конвертувати міжнародну допомогу за вигіднішим для бюджету курсом.
«Ми не очікуємо суттєвого ослаблення курсу гривні в найближчій перспективі», — зазначили аналітики.
Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала, що офіційний курс гривні в період 10−14 листопада показав невелику волатильність межах стабільного діапазону, без ознак різкого або тривалого тренду. Золотько прогнозує, що цього тижня курс формуватиметься під впливом кількох взаємопов’язаних факторів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
