Чого очікувати від курсу долара до кінця року

Ризики різкого зростання курсу долара наразі мінімальні, у листопаді гривня збереже стабільність. Втім, до кінця року невелике зростання все ж можливе.

Яка ситуація на валютному ринку зараз та до чого готуватися до кінця року, розповідає «РБК-Україна».

Восени курс долара в Україні почав поступово зростати. У жовтні долар подорожчав на 83 копійки: офіційний курс зріс з 41,14 до 41,97 гривні, за даними НБУ.

На початку листопада тренд на плавне укріплення долара зберігся, хоча коливання залишаються помірними.

З початку місяця долар додав ще 9 копійок, досягнувши 42,06 гривні. Попри це, поточний курс нижчий за пікове значення цього року, яке спостерігалось у січні. Тоді долар був на рівні 42,28 гривні.

В Україні з осені 2023 року діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Вартість долара визначається на міжбанківському ринку, але Національний банк активно впливає на курс долара.

Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів. Така політика дозволяє згладжувати різкі стрибки та утримувати ринок у стабільному стані.

Який курс долара прогнозують

За оцінками експертів, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких «стрибків» курсу долара не очікується.

«Чутки про різке послаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор наразі повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім» — пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Ризик різкого зростання курсу наразі мінімальний, якщо не відбудеться форс-мажорів на фронті або масштабних енергетичних атак, здатних змінити очікування ринку, запевнив Савченко.

Водночас експерт не виключає, що у випадку зміни умов МВФ і уряду доведеться коригувати валютну політику.

«Радикальні події можуть вплинути, але поки їх немає. Сценарій на 2−3 місяці — стабільність», — наголошує Савченко.

Експерт додав, що невелике послаблення гривні все ж відбудеться. До кінця року він очікує поступове послаблення гривні до діапазону 43−44 грн за долар.

Довідка Finance.ua:

за словами експерта, іноземна валюта залишається найпопулярнішим інструментом для інвестицій, а після неї йде гривня як готівка, так і на поточних рахунках, депозити в гривні й валюті, криптовалюта, нерухомість, цінні папери, золоті та срібні злитки;

прогнозується, що НБУ допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро.

