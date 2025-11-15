Чого очікувати від курсу долара до кінця року
Ризики різкого зростання курсу долара наразі мінімальні, у листопаді гривня збереже стабільність. Втім, до кінця року невелике зростання все ж можливе.
Яка ситуація на валютному ринку зараз та до чого готуватися до кінця року, розповідає «РБК-Україна».
Читайте також
Восени курс долара в Україні почав поступово зростати. У жовтні долар подорожчав на 83 копійки: офіційний курс зріс з 41,14 до 41,97 гривні, за даними НБУ.
На початку листопада тренд на плавне укріплення долара зберігся, хоча коливання залишаються помірними.
З початку місяця долар додав ще 9 копійок, досягнувши 42,06 гривні. Попри це, поточний курс нижчий за пікове значення цього року, яке спостерігалось у січні. Тоді долар був на рівні 42,28 гривні.
В Україні з осені 2023 року діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Вартість долара визначається на міжбанківському ринку, але Національний банк активно впливає на курс долара.
Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів. Така політика дозволяє згладжувати різкі стрибки та утримувати ринок у стабільному стані.
Який курс долара прогнозують
За оцінками експертів, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких «стрибків» курсу долара не очікується.
«Чутки про різке послаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор наразі повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім» — пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.
Ризик різкого зростання курсу наразі мінімальний, якщо не відбудеться форс-мажорів на фронті або масштабних енергетичних атак, здатних змінити очікування ринку, запевнив Савченко.
Водночас експерт не виключає, що у випадку зміни умов МВФ і уряду доведеться коригувати валютну політику.
«Радикальні події можуть вплинути, але поки їх немає. Сценарій на 2−3 місяці — стабільність», — наголошує Савченко.
Експерт додав, що невелике послаблення гривні все ж відбудеться. До кінця року він очікує поступове послаблення гривні до діапазону 43−44 грн за долар.
Довідка Finance.ua:
- за словами експерта, іноземна валюта залишається найпопулярнішим інструментом для інвестицій, а після неї йде гривня як готівка, так і на поточних рахунках, депозити в гривні й валюті, криптовалюта, нерухомість, цінні папери, золоті та срібні злитки;
- прогнозується, що НБУ допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро.
Поділитися новиною
Також за темою
Чого очікувати від курсу долара до кінця року
До якої позначки може впасти долар протягом усього терміну президентства Трампа — думка експерта
Економіка України стагнує: який прогноз щодо курсу на 2026 рік
Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють ситуацію з бульбашкою 2000-х
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Долар vs євро: куди краще вкладати гроші, щоб зберегти заощадження