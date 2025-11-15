0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чого очікувати від курсу долара до кінця року

Валюта
145
Чого очікувати від курсу долара до кінця року
Чого очікувати від курсу долара до кінця року
Ризики різкого зростання курсу долара наразі мінімальні, у листопаді гривня збереже стабільність. Втім, до кінця року невелике зростання все ж можливе.
Яка ситуація на валютному ринку зараз та до чого готуватися до кінця року, розповідає «РБК-Україна».
Читайте також
Восени курс долара в Україні почав поступово зростати. У жовтні долар подорожчав на 83 копійки: офіційний курс зріс з 41,14 до 41,97 гривні, за даними НБУ.
На початку листопада тренд на плавне укріплення долара зберігся, хоча коливання залишаються помірними.
З початку місяця долар додав ще 9 копійок, досягнувши 42,06 гривні. Попри це, поточний курс нижчий за пікове значення цього року, яке спостерігалось у січні. Тоді долар був на рівні 42,28 гривні.
В Україні з осені 2023 року діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Вартість долара визначається на міжбанківському ринку, але Національний банк активно впливає на курс долара.
Читайте також
Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів. Така політика дозволяє згладжувати різкі стрибки та утримувати ринок у стабільному стані.

Який курс долара прогнозують

За оцінками експертів, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких «стрибків» курсу долара не очікується.
«Чутки про різке послаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор наразі повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім» — пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.
Читайте також
Ризик різкого зростання курсу наразі мінімальний, якщо не відбудеться форс-мажорів на фронті або масштабних енергетичних атак, здатних змінити очікування ринку, запевнив Савченко.
Водночас експерт не виключає, що у випадку зміни умов МВФ і уряду доведеться коригувати валютну політику.
«Радикальні події можуть вплинути, але поки їх немає. Сценарій на 2−3 місяці — стабільність», — наголошує Савченко.
Експерт додав, що невелике послаблення гривні все ж відбудеться. До кінця року він очікує поступове послаблення гривні до діапазону 43−44 грн за долар.

Довідка Finance.ua:

  • за словами експерта, іноземна валюта залишається найпопулярнішим інструментом для інвестицій, а після неї йде гривня як готівка, так і на поточних рахунках, депозити в гривні й валюті, криптовалюта, нерухомість, цінні папери, золоті та срібні злитки;
  • прогнозується, що НБУ допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро.
За матеріалами:
РБК-Україна
ВалютаГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems