Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Вчора 12:00

Офіційний курс гривні в період 3−7 листопада показав помірне і контрольоване послаблення — загалом близько 0,46%, або 19 копійок. Рух був поступовим: найбільший крок стався 3−4 листопада, далі зміни були мінімальні.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, «гривня відновила позиції до кінця тижня — ринок залишився спокійним».

Офіційний курс Національного банку був таким:

3 листопада — 41,8924 грн/$;

4 листопада — 42,0409 грн/$;

5 листопада — 42,0725 грн/$;

6 листопада — 42,0671 грн/$;

7 листопада — 42,0836 грн/$.

Така динаміка свідчить про низьку волатильність і відносну рівновагу між попитом і пропозицією на валютному ринку протягом тижня.

Готівковий ринок

У касах банків тиждень, що минув, пройшов у режимі відносної стабільності та помірної волатильності. Середній міжкупівельно-продажний рівень коливався близько 41,94−41,98 грн/$, із незначним піком у середині тижня та поверненням до початкового рівня до п’ятниці. Розрив між курсом продажу й купівлі звузився з приблизно 0,55 грн у понеділок до 0,53 грн у п’ятницю.

Середні значення купівлі-продажу у понеділок минулого тижня були на рівні 41,66/42,21 грн/$, у вівторок становили 41,71/42,25 грн/$. Такі самі курси були у середу та четвер, а в п’ятницю трохи опустилися та становили 41,67/42,20 грн/$.

Тож попит і пропозиція готівкової валюти перебували у відносній рівновазі, а миттєва готівкова потреба клієнтів задовольнялася за стабільними умовами.

Курс на міжбанку

Перший тиждень листопада на міжбанку розпочався майже на позначці кінця попереднього тижня — на 41,95 грн/$, а завершився день на 42,05 грн/$ — трохи нижче, як понеділком раніше (27 жовтня було 42,09 грн/$).

Вівторок, 4 листопада, відкрився на 42,04 грн/$, майже так само і закрився, — 42,07 грн/$, минаючи мінімальні та максимальні позначки 42,02 грн/$ і 42,1 грн/$ відповідно.

Середа, як і вівторок, відзначилася подешевшанням гривні на 1 копійку — день почався на 42,06 грн/$, а закінчився на 42,07 грн/$.

У середині тижня активність трохи зросла: протягом четверга котирування коливалися між 42,14 грн/$ та 41,94 грн/$, а день закінчився ближче до мінімуму дня — на 41,98 грн/$.

П’ятниця, 7 листопада, розпочалася зі значень 41,99 грн/$ і минаючи максимальну позначку дня 42,08 грн/$ завершився день на 41,83 грн/$.

В цілому ринок працював у межах корекцій та технічних коливань. По суті — це нормальні короткострокові підлаштування попиту й пропозиції на ринку. У підсумку тижня гривня посилила позиції, зміцнення склало 12 копійок, що становить близько 0,29%.

За підсумками першого тижня листопада обсяг чистих інтервенцій був майже на 17% меншим, ніж в останній тиждень жовтня. За інформацією регулятора, валютні інтервенції 3−7 листопада становили $576,4 млн проти $691,50 млн за період 27−31 жовтня.

Прогноз курсу на тиждень

Протягом тижня 10−14 листопада ринок навряд чи вступить у фазу різкого тренду — скоріше слід очікувати помірної стабільності з епізодичними короткочасними коливаннями. Котирування будуть чутливо реагувати на поточні фінансові надходження та новини, але без потужного одностороннього потрясіння, якщо тільки не з’являться великі та несподівані валютні операції або кардинальні зміни в політиці регулятора.

За словами Золотько, на динаміку впливатимуть насамперед сезонна «логістика» платіжних потоків, зокрема графік податкових відрахувань, а також зовнішні фактори — імпортні потреби та міжнародні надходження. Податкові платежі здатні підсилювати внутрішньоденні коливання ліквідності: для одних учасників вони тимчасово зменшують потребу в валюті, для інших, навпаки, її збільшують. Проте самі по собі ці платежі рідко створюють стійку тенденцію, якщо не супроводжуються великими, системними валютними потоками або зміною поведінки регулятора.

