Чи реально зараз обміняти долари 2003 року

Чинними є усі долари, що перебувають в обігу і випущені після 1914 року. Зокрема, долари, надруковані у 2003 році, також підлягають вільному обміну.
Банки та фінустанови зобов’язані приймати всі долари, які пройшли перевірку та відповідають встановленим вимогам, наголошували в НБУ.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, — наголосив НБУ.
На можливість обміну впливає першочергово стан банкноти:
  • У 2023 році НБУ скасував визначення «незначно зношена» банкнота. Тобто невеликі пошкодження не є перепоною для того, аби відбувся обмін.
  • А от «значно зношена» банкнота передається на інкасо. Ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.
Інколи фінустанови можуть не здійснювати обмін, якщо вони не мають технічної можливості перевірити передані вами гроші.

Що потрібно знати про валюту зараз

  • НБУ зобов’язує банки та фінустанови приймати валюту, яка пройшла перевірку та відповідає визначеним вимогам.
  • Якщо ж вам відмовили в обміні, ви маєте право подати скаргу до регулятора.
  • У випадку підтвердження порушення, до банку чи фінустанови буде застосовано «заходи впливу».
