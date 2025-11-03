Долар досяг тримісячного максимуму — Reuters Сьогодні 19:01 — Валюта

Долар досяг тримісячного максимуму — Reuters

У понеділок, 3 листопада, долар досяг тримісячного максимуму. Проте ряд факторів вказує на можливе зменшення курсу вже найближчими тижнями.

Про це пише Reuters.

Федеральна резервна система минулого тижня знизила базову ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувалося. Водночас голова центробанку Джером Павелл зазначив, що це може бути останнє зниження цього року через відсутність достатньо чіткої картини економічних процесів.

Вплив урядового «шатдауну»

Через припинення роботи уряду США заплановані цього тижня статистичні публікації, зокрема дані щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі, ймовірно, знову будуть відкладені. Це обмежить можливості інвесторів оцінити економічну ситуацію.

Натомість ринки отримають лише звіти ADP щодо приватної зайнятості та індекси ділової активності ISM, які навряд чи суттєво вплинуть на позицію ФРС.

Декілька керівників регіональних банків ФРС у п’ятницю висловили занепокоєння рішенням пом’якшити політику. Трейдери зараз оцінюють ймовірність ще одного зниження ставки у грудні на рівні близько 68 відсотків, хоча до минулого засідання така можливість здавалася майже гарантованою.

Динаміка основних валют

Єна торгувалася на рівні 154,1 за долар, поблизу мінімуму за вісім із половиною місяців через значну різницю у відсоткових ставках між Японією та США.

Євро знизився на 0,16 відсотка до 1,1513 долара, досягнувши найнижчого рівня за три місяці. Фунт стерлінгів подешевшав на 0,4 відсотка до 1,3118 долара.

Індекс долара, який відображає його вартість щодо кошика з шести основних валют, піднявся на 0,16 відсотка до 99,89, що стало найвищим показником із 1 серпня. Протягом останніх шести місяців він коливався в межах від 96 до 100 пунктів.

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Фунт і єна також перебувають під власним тиском. Минулого тижня голова Банку Японії Кадзуа Уеда дав найчіткіший сигнал про можливе підвищення ставки вже у грудні. Водночас ринки сприйняли це без особливого ентузіазму, оскільки центробанк залишається обережним, тоді як ФРС поводиться більш жорстко.

Такі настрої посилюють тиск на єну, що змусило японську владу розглядати можливість валютного втручання. Курс єни наближається до рівнів, на яких у 2022 та 2024 роках уже проводили інтервенції для підтримки валюти.

Єна також залишалася поблизу рекордного мінімуму щодо євро, торгуючись на рівні 177,4.

Читайте також МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували

Стерлінг послабився через підвищені очікування ще одного зниження ставки Банком Англії після слабших даних про інфляцію. Засідання регулятора відбудеться цього тижня, і деякі аналітики прогнозують зниження на 25 базисних пунктів, хоча ринки оцінюють таку ймовірність лише в одну третину.

Австралійський долар піднявся на 0,1 відсотка до 0,6554 долара США, оскільки інвестори очікують, що Резервний банк Австралії збереже ставку без змін після вищих показників базової інфляції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.