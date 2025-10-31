Як диверсифікувати свої заощадження для тих, хто в Україні та за кордоном
Фінансовий ескперт дав поради, як диверсифікувати свої заощадження у листопаді 2025 року, зважаючи на те, де знаходяться українці: вдома чи за кордоном.
Про це йдеться в прогнозі фінансового аналітика Олексія Козирєва, ми вибрали основне.
Читайте також: Який прогноз курсу долара та євро на листопад
Для тих, хто живе в Україні
Він радить таке таке співвідношення інструментів:
- до 40−45% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо деякі облігації відомих емітентів).
- до 55−60% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта).
- Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — 45−50%, у швейцарських франках — до 10−15%, або у золоті.
Але Козирєв зазначає, що варто враховувати таке: оскільки швейцарський франк в Україні на готівковому валютному ринку є валютою екзотичною, котирування його прийому/продажу у нас схильні до досить широкого розкиду. Тому потрібно уважно підходити до часу купівлі та продажу цих валют в українських обмінниках, аби підібрати оптимальний курс для здійснення необхідних операцій.
Для тих, хто проживає за кордоном
Хто не планує протягом найближчого року повертатися до України, актуальне таке співвідношення:
- до 60% — у національній валюті країни поточного перебування (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у місцевій валюті).
- до 40% — у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов’язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).
Крім того, з огляду на напружену геополітичну обстановку у світі, необхідно переглядати зазначені пропорції своїх грошових заощаджень не рідше одного разу на місяць.
