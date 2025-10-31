Як диверсифікувати свої заощадження для тих, хто в Україні та за кордоном Сьогодні 08:00 — Валюта

Як диверсифікувати свої заощадження для тих, хто в Україні та за кордоном

Фінансовий ескперт дав поради, як диверсифікувати свої заощадження у листопаді 2025 року, зважаючи на те, де знаходяться українці: вдома чи за кордоном.

Про це йдеться в прогнозі фінансового аналітика Олексія Козирєва, ми вибрали основне.

Для тих, хто живе в Україні

Він радить таке таке співвідношення інструментів:

до 40−45% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо деякі облігації відомих емітентів).

до 55−60% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта).

Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — 45−50%, у швейцарських франках — до 10−15%, або у золоті.

Але Козирєв зазначає, що варто враховувати таке: оскільки швейцарський франк в Україні на готівковому валютному ринку є валютою екзотичною, котирування його прийому/продажу у нас схильні до досить широкого розкиду. Тому потрібно уважно підходити до часу купівлі та продажу цих валют в українських обмінниках, аби підібрати оптимальний курс для здійснення необхідних операцій.

Для тих, хто проживає за кордоном

Хто не планує протягом найближчого року повертатися до України, актуальне таке співвідношення:

до 60% — у національній валюті країни поточного перебування (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у місцевій валюті).

до 40% — у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов’язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

Крім того, з огляду на напружену геополітичну обстановку у світі, необхідно переглядати зазначені пропорції своїх грошових заощаджень не рідше одного разу на місяць.

