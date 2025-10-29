0 800 307 555
Dragon Capital показали оновлений прогноз курсу гривні до кінця 2026 року

Казна та Політика
132
В рамках поточного режиму гнучкого інфляційного таргетування адаптованого до реалій війни валютно-курсова політика НБУ залишається підпорядкованою досягненню інфляційної цілі в 5%, а динаміка курсу гривні до долара США визначається Нацбанком.
Про це йдеться в прогнозі Dragon Capital, який надали finance.ua.
НБУ враховує багато факторів, включаючи ризики для споживчої інфляції, очікування населення, стан платіжного балансу та коливання долара США до основних валют на світових ринках, особливо щодо євро.
При цьому Нацбанк узгоджує короткострокові рухи курсу зі станом міжбанківського валютного ринку за виключенням окремих транзакцій.
Протягом січня-вересня 2025 р. НБУ укріпив курс гривні відносно долара США на 1,5%, після ослаблення на 10% у 2024 р.
Зміна траєкторії, ймовірно, віддзеркалює реакцію НБУ на високу інфляцію, задовільний стан платіжного балансу та суттєве послаблення долару США проти євро та інших валют. Таким чином, гривня послабилась проти євро на 9,3%, що підтримало конкурентоздатність українських товарів відносно ЄС — найбільшого торгівельного партнера України.
Прогноз щодо курсу

Наразі комбінація економічних факторів, яка формує бачення Нацбанку, свідчить на користь відносно стабільного курсу гривні до долара США.

Ризики

Оскільки втрати від обстрілів критичної інфраструктури підсилюватимуть фундаментальний інфляційний тиск, золотовалютні резерви НБУ залишатимуться на рекордно високих рівнях, незважаючи на зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, а консенсус-прогноз передбачає, що слабкість долару США відносно інших валют збережеться.
Dragon Capital очікує, що до кінця року НБУ дозволить курсу гривні незначно послабитись відносно долара США на тлі сезонного зростання попиту на іноземну валюту, проте буде утримуватись від суттєвої девальвації.

Курс гривні

За оновленим прогнозом, курс гривні сягне 43,0 грн/дол. США до кінця 2025 р. і 44,0 грн/дол. США до кінця 2026 р., порівняно з 43,5 і 46,0 очікуваними раніше.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
