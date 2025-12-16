Банки з Уолл-стріт прогнозують падіння долара у 2026 році Сьогодні 13:05 — Валюта

Банки з Уолл-стріт прогнозують падіння долара у 2026 році

Після періоду відносної стабільності долар США може знову втратити позиції. Найбільші банки з Уолл-стріт очікують, що у 2026 році американська валюта повернеться до падіння на тлі подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою та жорсткішої політики інших центробанків.

Про це пише Bloomberg.

Чому долар може слабшати

За прогнозами стратегів Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley та інших інвестбанків, ключовим фактором стане різниця в монетарній політиці. ФРС, імовірно, продовжить пом’якшення, тоді як Європейський центральний банк утримуватиме ставки стабільними, а Банк Японії — поступово підвищуватиме їх.

Такий розрив у дохідності стимулює інвесторів продавати американські активи та переводити капітал у країни з вищими ставками.

Аналітики понад півдюжини великих інвестиційних банків прогнозують, що долар впаде відносно основних валют, таких як єна, євро та фунт

У результаті, за консенсус-прогнозами Bloomberg, індекс долара може знизитися приблизно на 3% до кінця 2026 року.

«Ринки мають достатньо можливостей для врахування глибшого циклу скорочення», — сказав Девід Адамс, керівник відділу валютної стратегії країн G-10 у Morgan Stanley. «Це залишає багато можливостей для подальшого ослаблення долара».

Не обвал, але чіткий тренд

Аналітики очікують, що нове падіння буде стриманішим, ніж у 2025 році, коли долар втратив майже 8% — це було найгірше річне падіння з 2017 року. Водночас прогнози залишаються чутливими до ситуації на ринку праці США, який досі демонструє несподівану стійкість.

Експертів насторожує і досвід минулого року: наприкінці 2024-го долар стрімко зростав на очікуваннях так званої «угоди Трампа», але масштаб його падіння у першій половині 2025 року став сюрпризом для ринку.

Політика ФРС і фактор Трампа

Трейдери закладають у прогнози ще два зниження ставки ФРС на чверть пункту у 2026 році. Додатковим ризиком для долара залишається політичний фактор: не виключено, що наступник Джерома Пауелла може бути більш чутливим до тиску Білого дому щодо активнішого пом’якшення політики.

«Ми бачимо, що ризики більше спрямовані проти долара, ніж на його користь», — сказав Луїс Оганес, керівник відділу глобальних макроекономічних досліджень JPMorgan.

Хто виграє від слабшого долара

Ослаблення долара може підтримати експорт США, але водночас підвищить вартість імпорту. Для глобальних ринків це означає приплив капіталу в країни з вищими ставками — зокрема, на ринки, що розвиваються. Саме там операції carry trade вже демонструють найвищу прибутковість з 2009 року.

JPMorgan та Bank of America відзначають потенціал бразильського реала, південнокорейського вона та китайського юаня.

У Goldman Sachs також звертають увагу на канадський і австралійський долари на тлі сильніших, ніж очікувалося, макроданих.

Аналітики банку говорять про «тенденцію долара до знецінення, коли решта світу процвітає».

Але є й інша точка зору

Не всі на Уолл-стріт поділяють песимізм щодо долара. У Citigroup та Standard Chartered вказують на стійкість економіки США, зокрема зростання, підживлене бумом штучного інтелекту, яке може знову притягнути інвестиційні потоки.

«Ми бачимо значний потенціал для відновлення циклу долара у 2026 році», — написала команда Citigroup на чолі з Даніелем Тобоном.

Водночас навіть у Deutsche Bank визнають: долар переоцінений.

«Якщо ці прогнози справдяться, вони підтвердять, що надзвичайно довгий цикл зростання долара цього десятиліття завершився», — зазначили аналітики банку.

