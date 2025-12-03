0 800 307 555
Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg

Валюта
138
Аналітики попереджають про можливий «потрійний удар» по долару найближчими тижнями. Це може посилити сезонне послаблення американської валюти наприкінці року.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що може послабити долар

У Standard Bank вважають, що на долар може негативно вплинути можливе рішення Верховного суду США щодо незаконності тарифів. Додатковим чинником може стати призначення директора Національної економічної ради Білого дому Кевіна Хассета на посаду голови Федеральної резервної системи. У звіті також вказано на ризик стрибка єни, якщо Японія підвищить ключову ставку у грудні.
У Deutsche Bank також розглядають імовірність підвищення ставки Банком Японії. Аналітики очікують, що сильніші економічні дані в інших країнах можуть додатково послабити долар на завершення року.
За словами голови стратегії G10 у Standard Bank Стівена Барроу, поєднання підвищення ставки в Японії, несприятливого рішення щодо тарифів та можливого головування Хассета у ФРС може сформувати потрійний негативний вплив на долар. Барроу припускає, що це може проявитися у найближчі тижні або на початку 2026 року.
Макростратег Deutsche Bank Тім Бейкер заявив, що протягом останніх 10 років грудень був найслабшим місяцем для долара. За його словами, трейдери часто продають американську валюту, щоб збалансувати прибутки від інших американських активів, отримані протягом року. Він також припускає, що підвищення ставки в Японії, позитивні економічні дані за межами США та нещодавнє зростання попиту на долар можуть розпочати зворотний рух валюти у грудні.
Потенційне призначення нового голови ФРС створює додатковий ризик для долара. Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що може запропонувати Кевіна Хассета на посаду керівника ФРС. Хассета часто розглядають як прихильника активних знижень ставки. Його призначення може посилити очікування ринку щодо майбутніх скорочень.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
