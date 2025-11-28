Долар показав найгірші показники тижня за останні місяці, — Reuters Сьогодні 11:33 — Валюта

Долар показав найгірші показники тижня за останні місяці, — Reuters, freepik.com

Долар США 28 листопада показав чи не найгірший тижневий показник за останні чотири місяці — з липня 2025 року. Проблеми з ліквідністю національної валюти Сполучених Штатів виникли через День подяки та деякі інші фактори.

Про це повідомляє Reuters

Трейдери значно збільшили ставки, очікуючи на подальше пом’якшення монетарної політики США. Водночас День подяки вплинув на ліквідність долара, а індекс долара складає 99,59 — це найгірший показник з 21 липня 2025 року, хоча він і продемонстрував деяке зростання після п’яти днів безперервного падіння.

«Через зменшення обсягів торгів, спричинене святом Дня подяки в США, волатильність валютного ринку зменшилася», — пояснили виданню аналітики DBS у дослідницькій записці.

Видання також пише, що на торгах в Азії японська єна має курс в 156,33 єни за долар, оскільки валюта постійно коливається. Через слабкість єни Банк Японії утримався від підвищення ключових процентних ставок. А прем’єр-міністр Санае Такаїчі оголосила про пакет стимулювальних заходів на суму 21,3 трильйона єн (135,40 мільярда доларів). Також впливають геополітичні проблеми, зокрема напруга з Китаєм.

Євро впав стосовно долара на 0,1% - до 1,1582 євро за долар. Валюта відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про майбутню зустріч американської та української делегацій для обговорення миру.

Падіння показав також фунт стерлінгів — на 0,1% до 1,3232 фунта за долар після оголошення планів з боку міністерства фінансів щодо підвищення податків.

Китайський юань, навпаки, зміцнюється. Офіційний курс юаня склав 7,072 одиниці за долар, що стало найкращим показником з серпня. Валюта неофіційного союзника російського режиму зберігає тенденцію до посилення.

