Як зріс за тиждень офіційний курс долара та євро

Національний банк України встановив на 25 листопада офіційний курс гривні до долара США на рівні 42,3713 грн/$1, за тиждень долар подорожчав на 30,4 коп., або 0,72%, перевищивши показники січня.
Протягом торгів у понеділок 24 листопада на міжбанківському ринку гривня дешевшала до рівня 42,4975 грн/$1, свідчить інформація у торговій системі Bloomberg.
За даними регулятора, євро за цей тиждень подорожчав на 13 коп., або на 0,27% - до 48,9177 грн/EUR1, наблизившись до показників липня цього року.
У зв’язку з податковими платежами пропозиція валюти минулого тижня зросла за збереження попиту, що дозволило Нацбанку скоротити валютні інтервенції на міжбанку на $53,1 млн, або на 7,6% - до $647,8 млн.
Серед факторів, які наразі впливають на ринок, аналітики виділяють політичну невизначеність на фоні корупційного скандалу, яка ускладнює ухвалення необхідних законодавчих рішень, створює ризики для прийняття держбюджету-2026 та виконання умов міжнародних партнерів, а також появу потенційного мирного плану США та труднощі із затвердженням ЄС репараційного кредиту для України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
