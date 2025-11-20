Експерт спрогнозувала курс гривні на 2 роки вперед Вчора 09:00 — Валюта

За висновками, що ґрунтуються на прогнозах Міжнародного валютного фонду (МВФ), Кабінету міністрів України та Національного банку України (НБУ) курс долара не перевищить позначку 48 грн, але й не залишиться на нинішньому рівні близько 42 грн/дол.

Про це розказала керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва, пише Obozrevatel

В Україні у 2026−2027 роках валютний ринок залишиться контрольованим. Але треба враховувати, що будь-які курсові прогнози не є точними передбаченнями — реальний курс може суттєво відрізнятися від прогнозованого через те, що на валютну ситуацію завжди впливає безліч змінних факторів.

Офіційні та міжнародні установи прогнозують такі середньорічні показники:

Уряд України (проєкт Держбюджету на 2026 рік) заклав середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол. , а курс євро — 49,4 грн/євро .

(проєкт Держбюджету на 2026 рік) заклав середньорічний курс на рівні , а курс євро — . МВФ очікує курс 45,4 грн/дол. у 2026 році та 47,5 грн/дол. у 2027-му.

«Якщо базові припущення справдяться, у 2026−2027 роках курс долара не вийде за межі 48 грн. Ринок залишатиметься керованим. Але все залежатиме від перебігу війни та стабільності зовнішньої підтримки», зазначила Мустафаєва.

Вона прогнозує, що перевищення імпорту над експортом зменшиться:

з 55,8 млрд грн (наприкінці 2025 року) до 42,8 млрд грн (у 2027-му). Покриття імпорту експортом зросте з 50% до 61%.

Також із 2027 року очікується суттєве пожвавлення припливу інвестицій і боргового капіталу. Це поверне впевненість на валютний ринок, що знизить попит на готівкову валюту.

Міжнародна допомога є ключовою для збереження стійкості ринку та уникнення емісійного фінансування бюджету, вважає Мустафаєва. За 2026 рік Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол., у 2027-му — 39 млрд дол.

За оцінкою НБУ, міжнародні (золотовалютні) резерви зростуть до 54 млрд дол. до кінця 2025 року. Це дозволить покривати 5,5 місяця імпорту. А 2027 року показник перевищить 6 місяців імпорту.

Мустафаєва підкреслює, що головні загрози для прогнозу залишаються військовими:

інтенсивність обстрілів і руйнування інфраструктури;

зниження виробничої активності;

нерегулярність зовнішнього фінансування;

поглиблення міграційних тенденцій.

Про те, чого очікувати від курсу валют наприкінці року, розказав фінансовий експерт Олексій Козирєв, ми Раніше ми писали, що кінець осені та грудень — найнебезпечніший період для нацвалюти на валютному ринку. У цей період починається поступове «заливання» банківської системи бюджетними гривнями. Зазвичай подібні припливи гривні на фінансовий ринок створюють проблеми для курсу.Про те, чого очікувати від курсу валют наприкінці року, розказав фінансовий експерт Олексій Козирєв, ми вибрали основне.

Також про стан економіки України у 2025 році та прогнози на майбутнє раніше розповідав керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко під час щорічної конференції «Жити на відсотки».

ніж 42−42,5 гривні за долар. Міжнародна допомога дає змогу утримувати міжнародні резерви НБУ на високому рівні. Таких рівнів Україна ще не мала. В НБУ — рекордні ресурси для контролю гривні», — розповів він. «Стабільність на валютному ринку триматиметься. Ми не бачимо, того що курс гривні наприкінці цього року буде вищийгривні за долар.Міжнародна допомога дає змогу утримувати міжнародні резерви НБУ на високому рівні. Таких рівнів Україна ще не мала. В НБУ — рекордні ресурси для контролю гривні», — розповів він.

