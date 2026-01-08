0 800 307 555
Долар по 43 грн, євро по 50 грн: експертка пояснила, чому так стрімко дорожчає валюта

Валюта
268
Національний банк України на 8 січня підвищив офіційний курс долара та євро до рекордних значень — 42,72 грн за долар і 49,92 грн за євро. Порівняно з попереднім днем долар подорожчав на 15 копійок, євро — на 12 копійок.
Кандидатка економічних наук, завідувачка кафедри фінансів, обліку та аудиту Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту Юлія Нікольчук у коментарі Суспільному пояснила, що зростання курсу долара не є різким обвалом гривні.
За її словами, йдеться про повільне та контрольоване ослаблення національної валюти, яке держава допускає в умовах війни.
«Національний банк України свідомо не фіксує курс жорстко, щоб уникнути швидкого вичерпання валютних резервів і зберегти макрофінансову стабільність», — зазначила експертка.

Чинники зростання курсу долара

Нікольчук пояснила, що подорожчання долара зумовлене поєднанням внутрішніх і зовнішніх чинників.
«Країна багато імпортує, витрачає значні кошти на оборону, а економіка працює не на повну потужність. До цього додається сильний долар у світі, який дорожчає майже до всіх валют. У результаті долар зростає і в Україні? без різких стрибків, але стабільно», — зазначила вона.
Коментуючи подальші перспективи, експертка не виключила подальшого зростання курсу долара.
«Ймовірно, зростання триватиме, але поступово. За базовим сценарієм курс може піднятися в межах 43−44 гривень за долар протягом певного часу. Без суттєвих позитивних змін: завершення війни, різкого зростання інвестицій або експорту, гривня залишатиметься під тиском», — пояснила Нікольчук.
Водночас, за її словами, міжнародна фінансова допомога та активна участь Національного банку на валютному ринку стримуватимуть неконтрольовану девальвацію. Для населення це означатиме поступове подорожчання імпортних товарів і загальний ціновий тиск без різких коливань.
Нагадаємо, за словами директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, коливання курсу долара та євро наприкінці та на початку року мають переважно сезонний характер. Подібна динаміка спостерігається майже щороку та пов’язана з бюджетним циклом. Значна частина державних виплат припадає на останні тижні грудня. Надалі ці кошти поступово розподіляються в економіці, доходять до бізнесу та громадян.
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.
За матеріалами:
suspilne.media
Валюта
