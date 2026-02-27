Долар під загрозою? Інвестори масово шукають альтернативу Сьогодні 14:05 — Валюта

34% інвесторів готові зменшити частку долара США

Останні рішення щодо американських тарифів знову загострили невизначеність на глобальних ринках. Інвестори намагаються оцінити наслідки для долара, фондових індексів і світової торгівлі. Згідно з опитуванням Markets Pulse, частина учасників ринку очікує ослаблення американської валюти та змінює свої інвестиційні стратегії.

Про це пише Bloomberg.

Інвестори готові відмовитися від долара

В опитуванні, проведеному 20−25 лютого серед 121 респондента, 34% заявили, що у разі подальших змін тарифної політики вони диверсифікували б активи, зменшивши частку долара США у портфелях.

Для порівняння: у грудні такої думки дотримувалися 29% опитаних.

Понад 70% учасників опитування очікують, що індекс Bloomberg Dollar Spot протягом найближчого місяця знизиться. Індикатор і так демонструє слабкість після падіння на 8,1% у 2025 році.

Рішення Верховного суду і нові мита

20 лютого Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Це знову створило невизначеність для торговельних партнерів США.

Після цього Трамп підписав указ про запровадження 10% глобального мита та заявив про намір підвищити його до 15%.

Крім того, залишається відкритим питання компенсацій імпортерам, які оскаржували тарифи. За оцінками Bloomberg Economics, обсяг можливих відшкодувань може сягнути 170 млрд доларів. Уже подано понад 1500 позовів.

Аналітики зазначають, що така ситуація посилює середньо- та довгострокову невизначеність щодо державного боргу США, підвищує дохідність довгострокових облігацій і створює додатковий тиск на долар.

Що це означає для ФРС

Головний економіст Bank of Nassau Він Тін вважає, що зниження середнього тарифного навантаження може зменшити інфляційний тиск. У такому разі Федеральна резервна система отримає більше простору для зниження ставок.

На ринку вже оцінюють імовірність зниження ставки в липні більш ніж у 87%.

Якщо ФРС відновить цикл пом’якшення монетарної політики, це може підтримати фондовий ринок, але водночас послабити долар.

Чи все так погано для долара

Не всі експерти налаштовані песимістично. Деякі аналітики вважають, що адміністрація Трампа може знайти альтернативні механізми збереження тарифного тиску.

Зокрема, Еліас Хаддад із Brown Brothers Harriman зазначає, що значних короткострокових наслідків для долара він не очікує, оскільки альтернативні заходи вже розробляються.

Попри невизначеність, майже три чверті респондентів заявили, що планують зберегти або навіть збільшити вкладення в американські активи.

У фокусі — Китай і ринки, що розвиваються

37% учасників опитування вважають, що найбільшу вигоду від зміни тарифної політики можуть отримати акції Китаю та Гонконгу.

Водночас торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що адміністрація Трампа прагне зберегти мита на китайські товари на рівні 35−50%, а рішення суду не вплине на більшість обмежень.

За даними Citigroup, великі міжнародні керуючі активами стали більш оптимістичними щодо ринків, що розвиваються, нарощуючи позиції в Азії, Латинській Америці, Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Прогнози щодо S&P 500

62% респондентів очікують, що індекс S&P 500 зросте протягом місяця після тарифного рішення. У грудні таких було більше — 71%, що свідчить про певне зниження оптимізму, хоча загальний настрій залишається помірно позитивним.

