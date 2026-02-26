Долар наприкінці лютого: чого чекати від курсу цього тижня Сьогодні 20:04 — Валюта

Курс долара може зрости, зокрема і в обмінниках

Цього тижня в українських банках очікують помітні коливання готівкового долара. За прогнозом експертів, до 1 березня валюта перебуватиме в межах 43−43,75 грн за долар.

В обмінниках курс також може зрости — як у купівлі, так і в продажу.

Що прогнозують у банках та обмінниках

Як розповів Oboz.ua директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в обмінних пунктах курс очікується в тих самих межах — 43−43,75 грн.

Водночас різниця між купівлею та продажем залишиться стандартною:

у банках — до 0,5−0,6 грн;

в обмінниках — до 0,6−1 грн.

Різниця в курсах купівлі між різними банками становитиме 0,2−0,3 грн, в обмінниках — 0,3−0,5 грн.

Щодо продажу, то розбіжність буде меншою:

0,1−0,2 грн у банках;

0,3−0,5 грн в обмінниках.

Ринок чутливий, але контрольований

За словами банкіра, наприкінці лютого валютний ринок перебуває у фазі підвищеної чутливості до внутрішніх і зовнішніх факторів. Проте це не означає втрати контролю над ситуацією.

Лєсовий наголошує, що Національний банк зберігає контроль завдяки значним міжнародним резервам і за потреби може діяти досить жорстко.

«В умовах війни та енергетичних злочинів ворога економіка працює в режимі виживання. Бізнес стикається з перебоями електропостачання, зростанням витрат і обмеженими можливостями розвитку. У таких реаліях валютна стабільність стає одним із ключових чинників економічної стійкості», — пояснив банкір.

Експерт підсумував, що наприкінці лютого зберігається висока ймовірність утримання контрольованого курсового коридору.

Раніше ми повідомляли , що на думку іншого ексерта, початок весни може стати чутливим періодом для валютного ринку України. Водночас підстав для втрати контролю над курсом наразі немає.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.