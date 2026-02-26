Долар наприкінці лютого: чого чекати від курсу цього тижня
Цього тижня в українських банках очікують помітні коливання готівкового долара. За прогнозом експертів, до 1 березня валюта перебуватиме в межах 43−43,75 грн за долар.
В обмінниках курс також може зрости — як у купівлі, так і в продажу.
Що прогнозують у банках та обмінниках
Як розповів Oboz.ua директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в обмінних пунктах курс очікується в тих самих межах — 43−43,75 грн.
Водночас різниця між купівлею та продажем залишиться стандартною:
- у банках — до 0,5−0,6 грн;
- в обмінниках — до 0,6−1 грн.
Різниця в курсах купівлі між різними банками становитиме 0,2−0,3 грн, в обмінниках — 0,3−0,5 грн.
Щодо продажу, то розбіжність буде меншою:
- 0,1−0,2 грн у банках;
- 0,3−0,5 грн в обмінниках.
Ринок чутливий, але контрольований
За словами банкіра, наприкінці лютого валютний ринок перебуває у фазі підвищеної чутливості до внутрішніх і зовнішніх факторів. Проте це не означає втрати контролю над ситуацією.
Лєсовий наголошує, що Національний банк зберігає контроль завдяки значним міжнародним резервам і за потреби може діяти досить жорстко.
Читайте також
«В умовах війни та енергетичних злочинів ворога економіка працює в режимі виживання. Бізнес стикається з перебоями електропостачання, зростанням витрат і обмеженими можливостями розвитку. У таких реаліях валютна стабільність стає одним із ключових чинників економічної стійкості», — пояснив банкір.
Експерт підсумував, що наприкінці лютого зберігається висока ймовірність утримання контрольованого курсового коридору.
Раніше ми повідомляли, що на думку іншого ексерта, початок весни може стати чутливим періодом для валютного ринку України. Водночас підстав для втрати контролю над курсом наразі немає.
Поділитися новиною
Також за темою
Долар наприкінці лютого: чого чекати від курсу цього тижня
НБУ зменшує продаж валюти на міжбанку чотири тижні поспіль
Війна на Близькому Сході вдарить по грошах? Не купуйте долар, поки не послухаєте прогноз валют від експерта
Регулятор стримує девальвацію гривні — аналітики
Яку валюту українці складають під матрац
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки