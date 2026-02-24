Яку валюту українці складають під матрац Сьогодні 08:00 — Валюта

Скільки готівкового євро знаходиться на руках у українців, сказати неможливо, адже не існує статистики на цю тему. Тому можна лише робити оцінки. У тому, що долар залишається іноземною валютою номер один, сумнівів поки не виникає. А от які пропорції?

Про це пише фінансовий аналітик Групи ICU Михайло Демків у статті Мінфін . Ми ж вибрали основне.

Понад чверть іноземної готівкової валюти, яку купують в Україні через відділення банків та офіційних обмінників, припадає на євро. Що доволі багато. У 2017−2021 роках ця частка становила лише 12−14%, тобто з цього часу вона зросла вдвічі.

Тенденції

Минулого року спостерігалася цікава тенденція. Українці відреагували на так званий Liberation day — оголошення президентом Трампом тарифів та девальвацію долара при цьому. Курс до євро знизився із майже паритету в лютому 2025-го до 1,17 за кілька місяців.

У цей період покупки готівкового долара суттєво зменшилися. Його купували майже стільки, скільки й продавали, і це після рекордних покупок напередодні. Натомість можна було спостерігати накопичення готівкового євро, якого купували більше, ніж продавали. Але ближче до 2026 року, коли курс дещо стабілізувався, покупки долара відновилися.

Скільки євро населення тримає у банках

Сумарно резиденти України тримають у вітчизняних банках коштів в іноземній валюті майже на $21 млрд. Це зовсім не багато. Для порівняння: у рекордному 2024 році банки завезли в країну готівкової валюти на $29 млрд більше, ніж вивезли.

«Скільки безготівкової валюти українці тримають у банках у євро? Відповідь — усе більше, але долар залишається на лідируючих позиція», — пише експерт, — Український бізнес на початок 2026 року 46% своїх валютних коштів у банках України тримав у євро. Тут теж можна розгледіти вплив геополітики. Так, частка євро була найнижчою у 2011−2016 роках й поступово зростала в міру більшої інтеграції країни у європейську економіку".

Зі слів експерта, частка євро у валютних коштах фізичних осіб зростає доволі повільно й рівномірно. Причиною є різні функції, які виконує валюта в банках для різних категорій клієнтів.

«Якщо у бізнесу валютні кошти — це в першу чергу про розрахунки за імпорт чи виручку від експорту, то у фізичних осіб — це про заощадження, захист від девальвації. У цьому плані долар залишається більш зрозумілим. До того ж, ставки хоч і низькі у валюті, але в доларі вони часто на пів відсоткового пункту вищі», — рузюмує він.

Раніше писали, що Національний банк України вважає передчасним і недоцільним запровадження євро замість гривні на поточному етапі. Регулятор наголошує, що такий крок не відповідає вимогам законодавства України та Європейського Союзу, а також може створити додаткові економічні ризики і ускладнити процес євроінтеграції.

У Національному банку зазначають, що одностороннє запровадження євро суперечить нормам ЄС. Відповідно до Договору про Європейський Союз, ключовою умовою переходу на євро є членство країни в ЄС.

Довідка Finance.ua:

Протягом 16−20 лютого офіційний курс долара показав помірну тижневу волатильність із незначним загальним ослабленням гривні. За п’ять днів курс виріс з 43,1020 до 43,2667 грн/$ — на 16 копійок, або 0,38%. Рух був плавним: три дні поспіль спостерігалося помірне ослаблення гривні, а остання сесія принесла невелике відновлення.

Американський долар цього року може суттєво ослабнути. Такий сценарій можливий, якщо Федеральна резервна система США піде на глибше зниження ставок, ніж зараз очікують ринки. Про це заявив стратег State Street Corp. Лі Феррідж.

